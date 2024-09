A médica dermatologista Nadine Vandresen inaugurou uma nova clínica do Grupo NV nesta quinta-feira, 26, em Brusque. O projeto de 1 mil m² é assinado pela arquiteta Tamara Gevaerd Gomides e demorou dois anos para ser construído, possui três pavimentos e traz seis consultórios, três salas de procedimentos e três setores para aparelhos e tecnologias, além de spas capilar e corporal.

A premissa do espaço é oferecer um centro de saúde para promover bem estar, qualidade de vida, conforto e autoestima. Para Nadine Vandresen, a clínica é um lugar para os pacientes se sentirem seguros, acolhidos e bem cuidados.

“Sonho em ter um lugar onde o paciente seja cuidado como um todo, e que os profissionais possam atuar de forma conjunta. Iremos integrar dermatologia, tricologia, ginecologia, nutrição, cirurgia plástica, medicina integrativa e funcional assim como spa capilar e com terapias relaxantes”, explica a médica.

No evento de inauguração, Nadine Vandresen também apresentou três novas tecnologias: o Em Face, tratamento facial não invasivo, capaz de tratar simultaneamente a pele e rejuvenescer a musculatura facial, o Em Sculpt Neo, procedimento que age simultaneamente na queima maior de gordura, aumento de massa muscular e no tratamento de flacidez. E o Vectra XT, tecnologia que capta e analisa imagens 3D do paciente, mostrando detalhes e simulação de resultados.

“Observar a Nadine Vandresen como pioneira em tecnologias no sul do país e em constante crescimento, é gratificante. Ano após ano ela oferece aos pacientes o que há de melhor no mercado com embasamento científico. Iniciar este projeto de tecnologias voltadas para tratamentos faciais e corporais reforça a importância com os cuidados à cada músculo. Trabalhar a musculatura facial e corporal não só potencializa os resultados, como também serve de base para todos os demais tratamentos disponíveis na clínica”, explica Fernanda Budin, gerente da BTL Brasil, empresa sueca fabricante das tecnologias Em Face e Em Sculpt Neo.

“Sou apaixonada pela medicina, nunca parei de estudar e me aprimorar na minha área. Trouxe a Santa Catarina os primeiros aparelhos de laser e sigo apresentando ao estado as principais tecnologias disponíveis no mercado, mas sem deixar de lado a preocupação com o paciente seja na segurança, conforto ou na eficácia dos tratamentos”, completa a dermatologista.

O Grupo NV foi idealizado por Nadine Vandresen e é composto por Sulamita Okayama, cirurgiã plástica, Caroline Leal, ginecologista, que atua com saúde da mulher e reposição hormonal, Camila Zompeiro, médica dermatologista especialista em tricologia médica e Angela Matzenbacher, médica dermatologista especialista em tricologia.

Comemoração Dupla

Durante a semana, Nadine Vandresen também completou 45 anos na quarta-feira, 25, e aproveitou a oportunidade para comemorar seu aniversário junto à família na clínica, um dia antes da inauguração do espaço. “Passamos dois anos cuidando de todos os detalhes da clínica para proporcionar uma experiência única aos nossos pacientes. E após dezoito anos de experiência, dedicação, amor e aperfeiçoamento constante na área da medicina conquistamos esse novo espaço”, afirma.

Confira quem esteve no evento: