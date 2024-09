Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 32 milhões neste sábado

As seis dezenas do concurso 2.780 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. O prêmio está acumulado em R$ 32 milhões.



O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Por se tratar de um concurso terminado em zero, o prêmio recebe ainda um adicional, conforme regra da modalidade.

As apostas podem ser feitas até as 19h, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.

