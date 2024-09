IFC Brusque está com inscrições abertas para o cargo de professor substituto; saiba como participar

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense (IFC) de Brusque está com inscrições abertas para um novo processo seletivo destinado ao preenchimento de duas vagas para o cargo de professor substituto, voltado para profissionais de nível superior.

As vagas são na área de Informática. Os candidatos selecionados atuarão em uma jornada de 40 horas semanais, com remuneração que varia entre R$ 4.580,57 e R$ 6.356,02, além de auxílio alimentação no valor de R$ 1 mil.

Inscrições

Os interessados devem realizar a inscrição exclusivamente via internet, entre os dias 18 e 30 de setembro, enviando a documentação solicitada para o e-mail [email protected]. O processo de inscrição será confirmado mediante o pagamento de uma taxa de R$ 20.

Etapas de seleção

O processo seletivo contará com duas etapas de avaliação, uma prova didática e uma prova de títulos (análise do currículo), previstas para 9 de outubro.

Validade do processo

O prazo de validade do processo seletivo será de um ano, a partir da data de homologação do resultado final no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado por igual período.

Para mais informações, é possível acessar o edital completo on-line.

