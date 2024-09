André Vechi e Cedenir Simon recebem pleitos do Conselho das Entidades; confira lista

Nesta terça-feira, 24, o Conselho das Entidades realizou uma sabatina e entregou pleitos a dois candidatos à Prefeitura de Brusque, André Vechi (PL) e Cedenir Simon (PT). Na quarta-feira, 25, as reuniões serão realizadas com Danilo Visconti (DC) e João Martins (PSD).

As sabatinas foram restritas aos participantes das entidades que compõem o conselho. No entanto, a imprensa pôde acompanhar o momento da entrega dos pleitos aos candidatos, que assinaram o documento no Studio Hub, na sede da Associação Empresarial de Brusque (Acibr).

Para André Vechi, o momento reforça sua boa relação com as entidades, desde quando trabalhava como servidor do Executivo, no governo de Jonas Paegle. “Recebo os pleitos com bons olhos para analisá-los com carinho, item a item. Com toda certeza, poderemos encaminhar todos eles para atingir nosso objetivo comum, que é melhorar a vida das pessoas”, afirma.

Na sequência, o candidato Cedenir Simon também esteve na sede da Acibr. “Os 18 pontos apresentados são, de fato, necessidades da cidade, e vou propor acrescentar mais um: que o prefeito de Brusque seja protagonista, inclusive na política regional e estadual”, conta. “E nosso compromisso com as entidades é assumir esse pleito e, também, colocá-los em pauta junto aos governos, principalmente o federal”, ressalta.

O presidente da Acibr, o empresário Marlon Sávio Sassi, ressaltou que o momento é importante para os candidatos entenderem que as entidades têm uma visão voltada para a cidade toda, não apenas paras as empresas.

“É importante pensarmos que, para sermos fortes e fazermos de nossa cidade uma cidade forte, precisamos caminhar junto com quem for eleito”, comenta. “Buscamos nos orientar por cidades que têm bom desenvolvimento e qualidade de vida, e trazer para Brusque o que precisamos para criar um ambiente favorável a negócios e conhecimento”, finaliza.

Confira a lista de pleitos do Conselho das Entidades:

– Criação e manutenção de mecanismos de fomento ao diálogo permanente, com relacionamento aberto e garantia de atuação das entidades junto a administração pública municipal, com a formalização de um cronograma claro com as principais ações de governo;

– Promoção de ações que visem a diminuição dos gastos públicos e a redução de cargos comissionados, prezando pela qualificação técnica dos contratados;

– Execução de melhorias na mobilidade urbana municipal, em especial, via Beira Rio, contemplando novos acessos rodoviários de ligação aos municípios de Guabiruba, Botuverá e Itajaí;

– Fomento a criação de legislação que vise a organização e a fiscalização dos vendedores ambulantes no município de Brusque;

– Ampliação dos programas municipais que visem a solução dos problemas relacionados a população em situação de rua e as pessoas em situação de vulnerabilidade social;

– Promoção do saneamento básico no âmbito municipal. Ampliação do sistema de captação, tratamento e abastecimento de água e esgoto, através da efetivação do processo licitatório necessário ao andamento do tema;

– Compromisso de respeito ao voto popular, com fomento do executivo municipal na manutenção dos vereadores junto a câmara legislativa municipal durante a totalidade de seus mandatos, mantendo a conquista da emenda à Lei Orgânica nº 1/2021;

– Criação de medidas que visem a melhoria na segurança pública municipal, com ações preventivas de urbanismo e conversa contínua com as entidades acerca da guarda municipal de trânsito;

– Manutenção no apoio aos hospitais da cidade;

– Participação das entidades na gestão dos valores oriundos do Fonplata;

– Apoio a atuação do Observatório Social de Brusque e Região, com a facilitação as atividades realizadas pelo Observatório Social, visando o permanente fomento a integridade, a transparência e ao combate a corrupção no âmbito da administração pública municipal, com a inclusão nas minutas de contratos licitatórios de garantias contratuais para o acesso e acompanhamento dos canteiros de obras;

– Criação de políticas públicas relacionadas aos migrantes e apoio às iniciativas privadas já existentes;

– Investimento na qualificação continuada de professores da rede pública municipal de ensino e nas instalações físicas e tecnológicas das escolas. Implementar e valorizar as competências do aprender a aprender, ética, empreendedorismo e educação digital. Oferecer aulas de esporte, música, artes e oficinas tecnológicas no período de contraturno escolar;

– Revisão de horários da rede pública municipal, visando o melhor atendimento as necessidades da cadeia produtiva local, presando, ainda, pela redução da fila das creches, através de parcerias público-privadas;

– Realizar inventário de todos os bens imóveis que pertencem ao poder público municipal, identificando a sua localização, utilização, estado de conservação e avaliação de mercado disponibilizar essas informações completas, de forma clara e de fácil acesso para conhecimento do cidadão, com placas de identificação visuais;

– Realizar a identificação visual dos imóveis locados pela Prefeitura de Brusque, com placas com QRCodes para acesso rápido às informações contratuais;

– Implementar medidas de valorização do patrimônio histórico que guarda em si referências à identidade, a ação e a memória dos diferentes grupos sociais que fazem a Brusque de hoje;

– Trabalhar para a continuidade e/ou finalização das obras.

