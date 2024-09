Barateiro perde primeiro jogo das quartas de final da LFF

O Barateiro Havan Futsal foi derrotado de virada pelas Leoas da Serra com o placar de 3 a 1 na noite deste sábado, 21, no jogo de ida das quartas de final da Liga Feminina de Futsal (LFF). A partida foi disputada no ginásio Jones Minosso, em Lages.

O placar foi aberto pelo Barateiro, com gol contra de Luiza. Vitória, Susan e Laura marcaram os gols do time lageano.

As equipes se enfrentam novamente às 16h deste sábado, 28, no ginásio do Sesi, em Brusque, com entrada gratuita. O Barateiro precisa vencer o jogo de volta por qualquer placar para levar a disputa à prorrogação. As Leoas da Serra têm a vantagem do empate.

Assista agora mesmo!

Fim de show nacional lotou Amarelo Vinte e funcionária teve que ser levada ao hospital: