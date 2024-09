Família de Brusque cria vaquinha para custear internação de pai na UTI após complicações em cirurgia

O morador de Brusque, Euclides Tomio, de 78 anos, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Catarina de Blumenau há cerca de 20 dias. A família criou uma vaquinha para custear o período de internação, no valor de R$ 60 mil.

Euclides realizou uma cirurgia simples de hérnia no estômago, mas devido a complicações, ele está internado na UTI em estado crítico. A família pagou o procedimento cirúrgico no valor de R$ 30 mil, porém a internação inesperada aumentou as despesas.

O período de internação é cobrado separadamente e não há previsão para que Euclides saia da UTI. Por isso, os familiares criaram uma vaquinha. Até o fechamento desta reportagem, o valor arrecadado era de R$ 19 mil.

A filha Mayara Tomio, informou que enquanto ele estiver entubado na UTI, a transferência para o SUS não é possível.

Como ajudar

É possível contribuir com a doação de qualquer valor pelo site do Vakinha. Além disso, também há a chave Pix [email protected].

Leia também:

1. Fundema inicia projeto para monitorar qualidade de água do rio Itajaí-Mirim, em Brusque

2. Apae de Brusque bate recorde e arrecada mais de R$ 100 mil na 42ª festa da entidade

3. VÍDEO – Brusquense antecipa casamento e realiza cerimônia surpresa na casa dos avós, que estão em cuidados paliativos

4. André Vechi e Cedenir Simon recebem pleitos do conselho das entidades; confira lista

5. Com quatro homicídios a cada R$ 100 mil habitantes, Brusque é a 13ª cidade mais segura do Brasil

Assista agora mesmo!

Fim de show nacional lotou Amarelo Vinte e funcionária teve que ser levada ao hospital: