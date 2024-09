A Imersão Ser, evento voltado para o público feminino, acontece na sexta-feira, 27, no Sky Business Center, em Balneário Camboriú, das 13h às 20h. O evento é promovido pela jornalista e escritora Fernanda Rosito, que possui o propósito de vida de levar mensagens de inspiração às mulheres.

O encontro será liderado por especialistas, como a médica Armanda Rufino, Lucilene Teixeira, Gabriela Colombo, Shai Graeff e Fernanda Rosito, que irão expor suas experiências de superação para impulsionar o público a enfrentar os desafios ao longo da vida. Serão sete horas de palestras, workshops práticos e interação com as profissionais e participantes.

No mesmo dia ocorrerá o pré-lançamento do terceiro livro de Fernanda Rosito, Mulheres que Escolhem Brilhar, reconhecido como livro destaque na Bienal Internacional do Livro de São Paulo. A obra é uma coletânea de histórias de superação de doze mulheres, que será apresentado às participantes por meio de um talk com algumas das coautoras da obra.

Serviço

Quando: sexta-feira, 27 de setembro

Local: Sky Business Center, em Balneário Camboriú

Horário: 13h às 20h

Ingressos: R$ 340 – inscrições até 26 de setembro no site Fernanda Rosito