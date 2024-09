Stephany Nascimento é terceira colocada no Brasileiro de boxe

Stephany Nascimento, atleta do projeto social Meninos do Boxe, conquistou o terceiro lugar no Campeonato Brasileiro de Boxe, realizado de 30 de agosto a 5 de setembro em Foz do Iguaçu (PR). A brusquense compete na categoria Cadete 50kg.

A medalha de bronze é mais um marco na trajetória promissora de Stephany, que já acumula vitórias importantes. Além do resultado no Brasileiro, ela é medalhista de prata na categoria Infantil 48Kg na Gymnasiade, principal competição de esporte escolar do mundo.

Em 15 lutas oficiais disputadas, Stephany perdeu apenas duas. O revés masi recente foi diante de Maria de Oliveira, do Rio de Janeiro, no Campeonato Brasileiro.

Stephany, que treina desde os 9 anos, é orientada pelo treinador Marlon Soares no projeto Meninos do Boxe. A iniciativa apresenta a modalidade a crianças, adolescentes e jovens da comunidade como oportunidade de desenvolvimento pessoal e esportivo. As atividades são feitas na avenida Primeiro de Maio, 707, com treinos às segundas, quartas e sextas-feiras.

