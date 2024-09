VÍDEO – Brusquense antecipa casamento e realiza cerimônia surpresa na casa dos avós, que estão em cuidados paliativos

Um casal adiantou o casamento para que os avós em estado paliativo pudessem participar da cerimônia. O evento aconteceu no quarto da casa dos familiares, localizada no bairro Santa Terezinha, em Brusque, no último sábado, 21.

Mateus dos Santos Mauerberg e Luana Rocha de Souza moram em Bombinhas, mas vieram até Brusque para se casar perto da família.

A irmã do brusquense, Marcela dos Santos, conta que a cerimônia foi uma surpresa para os avós. Segundo ela, o irmão iria se casar apenas no ano que vem, mas devido às condições de saúde dos familiares decidiu antecipar o casamento.

Os avós, Egídio e Maria dos Santos, de 85 e 83 anos, já estão casados há 64 anos. Os dois vivem em estado paliativo terminal, de acordo com a irmã, não há mais o que a medicina fazer por eles. Marcela relata que os dois vivem nessa condição há cerca de um ano, mas que estão acamados há cerca de cinco.

A festa reuniu cerca de 30 pessoas. “Eles ficaram bem emocionados. Não tinha um homem que não chorou. Foi bem emocionante”, afirma.

Confira o vídeo da cerimônia:

