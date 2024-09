Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (23 a 24/09)

Registramos, com pesar, os falecimentos de:

Anilcon Schulenburg, 85 (pop. Nilo)

23/09: faleceu em um lar de idosos. Residia no bairro São Luiz. Sepultamento ocorrerá no cemitério Luterano do Centro, às 15h desta terça-feira, 24. Deixa esposa e familiares enlutados.

Mário Pinotti, 98

23/09: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no Centro de Brusque. Cremação ocorreu no crematório Vaticano. Deixa cinco filhos, 11 netos e 11 bisnetos enlutados.

Valtrudes Rau Queluz, 79

22/09: faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Jardim Maluche. Cremação ocorreu no crematório São José, em Blumenau. Deixa três filhos, dois netos e dois bisnetos enlutados.

Adriana Maierling, 50

22/09: faleceu no Hospital Azambuja. Foi sepultada no cemitério Parque da Saudade. Deixa amigos e familiares enlutados.

Nascimentos:

24/09: Bryan Setti Rodrigues

filho de Amanda Carolina Setti e Emanuel Teixeira Rodrigues

24/09: Beatriz Marcola

filha de Andrea Marcola e Júlio César Marcola

Assista agora mesmo!

Fim de show nacional lotou Amarelo Vinte e funcionária teve que ser levada ao hospital: