Grave acidente entre carro e carreta mata cinco pessoas na BR-280, em Porto União

Cinco pessoas morreram em um acidente entre um carro e uma carreta na manhã desta terça-feira, 24, na BR-280, em Porto União, no Norte catarinense.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 7h15, no quilômetro 292 da BR-280, e foi uma colisão frontal.

As cinco pessoas que morreram estavam em um Ford Fiesta de Pato Branco (PR). O outro veículo envolvido é uma carreta de Porto União. O motorista da carreta saiu ileso do acidente.

As vítimas foram identificadas como Macir Mários, de 50 anos; Solizete Oldoni, de 47 anos; Fernanda Mários; Tais Lima; e Yago, de 6 anos.

Viagem de volta da praia

No local do acidente, o Corpo de Bombeiros Militar conversou com um homem de 24 anos que relatou ser parente das vítimas. Ele informou que voltava da praia com seus familiares em dois veículos, mas, próximo ao município de Três Barras, o seu veículo apresentou problemas mecânicos e teve que acionar um guincho.

Ao passar pelo local do acidente, ele acabou identificando o veículo dos familiares e parou para verificar a situação. Apesar de não ter se envolvido no acidente, o homem foi conduzido pelos bombeiros ao Pronto Atendimento de Porto União devido a estar muito abalado com a situação.

