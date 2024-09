O dia 22 de setembro de 2024 revelou-se como uma data histórica para Alice Cristina May Fischer, moradora do bairro Souza Cruz em Brusque, ao participar como estreante da 40ª Maratona de Buenos Aires.

Este evento, que então celebrava sua 40ª edição, reuniu dezenas de atletas brusquenses em busca do sonho de correr uma maratona internacional.

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

Maratona especial

A competição na capital da Argentina não é apenas uma corrida; é uma experiência vibrante que atravessa os principais pontos turísticos da cidade, oferecendo uma vista deslumbrante enquanto desafia os limites físicos e mentais de cada corredor.

Com 15 mil inscritos, esta foi a maior edição da história, reunindo pessoas de diversas origens e países, todas em busca de superação.

Ansiedade pela maratona

Alice, pois, mergulhou com antecedência em um mar de emoções intensas e inesperadas desde o momento da inscrição.

O medo do desconhecido e a empolgação se entrelaçaram, criando um combustível poderoso para sua dedicação nos treinos.

Sob a orientação de seus treinadores, Felipe Ristow e José Armando Vasquez Soto, do Grupo do Bay, cada atleta recebeu um plano individualizado que refletia seus objetivos.

Diante disso, Alice se dedicou ao longo de doze semanas de preparação intensiva.

Na manhã da corrida, o nervosismo era palpável. No entanto, a presença de amigos e colegas de equipe ao seu lado forneceu a coragem necessária para enfrentar o desafio.

A largada da maratona

Quando a largada foi dada, a adrenalina tomou conta do corpo de Alice, que percebeu que não estava sozinha.

A energia da multidão e os gritos de incentivo eram como um sopro de vida, motivando-a a seguir em frente.

Os primeiros quilômetros foram envolventes e repletos de entusiasmo. Mas, à medida que a corrida avançava, o cansaço ameaçou se instalar.

Foi nesse momento que o apoio do público se tornou então fundamental, impulsionando-a a superar seus limites.

Cada passo dado era uma celebração de sua determinação e força interior.

Prova desafiadora

A prova se revelou desafiadora, mas a sensação de superação foi indescritível. Ao cruzar a linha de chegada, Alice se sentiu realizada, sabendo que cada gota de suor e cada treino tinham contribuído para aquela conquista.

As pernas pesadas e o corpo exausto não podiam ofuscar o sorriso radiante em seu rosto.

As lágrimas de felicidade e orgulho escorriam, marcando aquele momento como um dos mais significativos de sua vida.

Essa maratona não apenas transformou Alice em maratonista internacional, mas também solidificou laços de amizade e camaradagem entre os atletas de Brusque.

Juntos, eles celebraram cada conquista, independentemente do tempo alcançado.

Assim, esta data ficará eternamente gravado na memória de Alice como o dia em que um sonho se tornou realidade, e ela se tornou um símbolo de coragem e perseverança.

Ao final, a história dela é um lembrete poderoso de que a verdadeira vitória não está apenas em cruzar a linha de chegada, mas em cada passo dado ao longo do caminho.

Galeria após anúncios

A parceria entre o Blog do Ciro Groh e seus parceiros comerciais continua a gerar pautas relevantes e cativantes.

Confira abaixo a lista dos patrocinadores que sustentam esse trabalho. Clique nos banners para então conhecer os produtos e serviços que eles oferecem.

Oferecimento:

Leia também:

1. Primavera então começa com cachoeiras de Brusque lotadas no fim de semana

2. Primavera floresce no quintal de vó Lela, revelando então um encanto de Brusque

Maratona em fotos

Esta pauta então se encerra com uma galeria de fotos, ilustrando de forma objetiva, o que foi a 40ª Maratona de Buenos Aires.

As imagens, enviadas por Alice, capturam a emoção vivida durante o evento.

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

• Receba diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK