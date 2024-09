No último domingo, 22, Brusque vivenciou um início de primavera que atraiu muitos moradores e visitantes às suas cachoeiras, marcando o primeiro fim de semana da nova estação com temperaturas se aproximando dos 30°C.

O calor, embora não excessivo, foi o suficiente para transformar os belos cenários naturais da cidade em destinos perfeitos para o lazer em família.

Um dos pontos mais movimentados foi o complexo de cachoeiras do Taquaruçu, localizado no bairro Cedro Grande, onde pessoas de todas as idades aproveitaram o dia ensolarado para se refrescar nas águas cristalinas.

Primavera traz movimento

Coincidindo com a chegada da primavera, famílias inteiras se reuniram para desfrutar desse paraíso natural cercado então por uma vegetação exuberante.

As cachoeiras, que já são conhecidas por sua beleza singular, tornaram-se o cenário ideal para piqueniques e momentos de descontração.

O cheiro de carne assada no ar, trazido pelos churrascos realizados ao lado das quedas d’água, dava ao ambiente um clima de confraternização.

A água, ainda fria como é típico nos primeiros dias da primavera, não impediu que os banhistas se aventurassem em um mergulho revigorante.

Mesmo sem o calor intenso do verão, a temperatura mais aquecida foi suficiente para atrair aqueles que buscavam um contato mais próximo com a natureza.

Além disso, vale destacar que os visitantes demonstraram grande consciência ambiental.

Todos recolheram o lixo em pequenas sacolas e levaram para casa, preservando o ambiente limpo e intocado, em um verdadeiro exemplo de cuidado e respeito com o meio ambiente.

Primavera e lazer

Esse início de primavera em Brusque, embora distante dos dias mais quentes que estão por vir, ofereceu uma prévia do que pode ser esperado nos meses restantes de 2024.

Com a cidade em pleno esplendor natural, as cachoeiras do Taquaruçu se consolidam como um dos destinos mais encantadores da região, proporcionando momentos de lazer, frescor e harmonia com a natureza.

Dessa forma, o domingo não foi apenas um marco na mudança de estação, mas também um lembrete de que o contato com a natureza pode ser revigorante para o corpo e a mente, ainda mais quando feito com consciência e respeito.

Brusque vista na primavera

