Famílias gaúchas atingidas pelas enchentes participam de quadro patrocinado pela Havan no SBT

Quatro famílias gaúchas estão entre os participantes da 15ª temporada do Comprar é Bom, Levar é Melhor. O quadro faz parte do programa Domingo Legal do SBT, apresentado por Celso Portiolli e patrocinado pela empresa brusquense Havan. A estreia será no dia 29 de setembro.

Para levar os produtos, as famílias precisam responder a um quiz com perguntas de conhecimentos gerais. Cada pergunta tem um valor e, se respondida corretamente, o participante pode levar para casa todos os produtos selecionados pelos competidores.

As famílias gaúchas são de Estrela, Cruzeiros do Sul, Lajeado e Capão da Canoa. Elas foram atingidas pela enchente que assolou o estado neste ano.

“A Havan já vem ajudando o Rio Grande do Sul desde maio, quando ocorreram as chuvas. Ficamos felizes em saber que iremos ajudar ainda mais famílias por meio do quadro do SBT”, afirma Luciano Hang, dono da Havan.

Para Celso Portiolli, apresentador do Domingo Legal e do quadro patrocinado pela Havan, o Comprar é Bom, Levar é Melhor é um case de sucesso.

“O público adora o programa. Ali realizamos os sonhos das pessoas. A dinâmica do jogo e as histórias das famílias selecionadas emocionam e divertem as pessoas”.

No total, 14 famílias vão participar do quadro no Domingo Legal. Além do Rio Grande do Sul, os participantes são dos estados de Paraíba, São Paulo, Mato Grosso e Paraná. A gravação do programa foi realizada na megaloja Havan de Osasco (SP).

