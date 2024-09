A semana em Brusque deve começar sob a presença do tempo seco e um relativo aquecimento nos termômetros, diante de temperaturas diurnas podendo se aproximar dos 30°C e, eventualmente, ultrapassar esse valor.

O atual padrão térmico, quente e seco, sinaliza prevalecer até quarta-feira, 25, favorecendo as práticas externas e proporcionando condições favoráveis para os moradores do município e cidades da região.

No entanto, a estabilidade meteorológica promete dar lugar a uma frente fria, prevista para atravessar Brusque na quinta-feira, 26, que trará de volta as chuvas e uma queda nas temperaturas.

Logo após a foto, o especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, traz detalhes sobre essa mudança climática à vista e o que esperar para a semana de um modo geral.

Brusque sob tempo seco

*Boletim: Climaterra >>

Nesta primeira metade da semana, Brusque e as demais cidades situadas no Vale do Itajaí-Mirim devem seguir sob um período de tempo seco, com o sol aparecendo entre variação de nuvens.

Os termômetros prometem um relativo aquecimento, diante de temperaturas máximas nas tardes variando entre 26°C e 29°C, podendo, em algumas cidades, chegar ou até ultrapassar a marca dos 30°C.

Para aqueles que planejam atividades ao ar livre, as condições climáticas, portanto, indicam uma condição amplamente favorável.

O risco de chuva é praticamente nulo; caso ocorra algum evento, será algo muito isolado, como garoa ou chuvisco, especialmente durante o período noturno, mas a probabilidade é extremamente baixa.

Frente fria deve atingir Brusque

A segunda metade da semana sinaliza mudanças para Brusque e demais cidades da região.

Prognósticos recentes, com base nas últimas atualizações dos simuladores meteorológicos, apontam para a iminente chegada de uma frente fria na quinta-feira, a partir do decorrer da tarde.

Esse sistema à vista promete então trazer de volta a chuva mais abrangente e uma redução nas temperaturas, amenizando o aquecimento das tardes.

Com a frente fria, espera-se um padrão instável e mais úmido para a sexta-feira, caracterizado por menos sol e uma maior quantidade de nuvens.

A previsão indica que a chuva poderá ocorrer a qualquer momento, embora não seja possível determinar horários específicos.

Previsão sujeita a mudanças

É importante comentar sobre os modelos meteorológicos, sujeitos a constantes mudanças. Sendo assim, a previsão pode sofrer alterações, à medida que novas informações forem incorporadas.

Portanto, é recomendável ficar atento às atualizações para garantir que você esteja sempre bem informado e preparado para eventuais mudanças no tempo.

*Com informações: Climaterra

Mais notícias após anúncios

O Blog do Ciro Groh faz questão de apresentar os apoiadores que tornaram esta matéria possível.

Confira cada um deles nos banners abaixo e clique para então descobrir os produtos e serviços que oferecem.

Oferecimento:

Leia também:

1. Brusque sob tons de cinza: a chegada da frente fria então registrada em fotos nesta sexta-feira

2. VÍDEO – Conheça o morador de Guabiruba que então mantém um galinheiro exemplar

Brusque e região na madrugada

Dando continuidade à nossa cobertura editorial, abordaremos agora o monitoramento das condições do tempo em Brusque durante a madrugada desta segunda-feira.

As informações foram então fornecidas pela rede Groh Estações.

Na tabela a seguir, apresentamos as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local monitorado.

Adicionalmente, os volumes de chuva acumulados até as primeiras horas da manhã estão destacados em azul, com registro apenas de garoa leve ou chuviscos muito isolados durante a madrugada; acompanhe.

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

Fotos dos leitores

Concluindo esta reportagem, convidamos você a contemplar os cenários espetaculares então enviados por nossos leitores.

Cada imagem é uma janela para o amanhecer desta segunda-feira, capturando o início do dia nos diversos locais destacados nas legendas.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 9

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 11

• Receba diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK