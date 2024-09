Motociclista sofre múltiplas fraturas e é encaminhada ao hospital em estado grave após acidente no Jardim Maluche

Uma motociclista de 50 anos ficou gravemente ferida após um acidente na noite deste domingo, 22, no Jardim Maluche, em Brusque. O acidente aconteceu por volta de 20h, na avenida Germano Furbringer.

De acordo com os bombeiros, o acidente envolveu uma Honda Biz e um carro, um Fiat Argo. Os socorristas encontraram a motociclista inconsciente e com respiração agônica. Ele apresenta múltiplas fraturas nos braços e pernas, suspeita de hemorragia interna e de traumatismo cranioencefálico, um ferimento no rosto e escoriações.

Ela foi imobilizada e conduzida ao Hospital Azambuja. A condutora do carro, de 45 anos, não se feriu e permaneceu no local até a chegada da Polícia Militar. Não foram divulgadas informações sobre a dinâmica da colisão.

Leia também os destaques da semana:

1. Empresa de Chapecó vence processo licitatório e vai construir novo trevo da rodovia Antônio Heil

2. Aventura inesquecível: casal de Guabiruba conquista o topo da região Sul do Brasil

3. Retorno ao Augusto Bauer é adiado, e Brusque x Amazonas será em Itajaí

4. Câmara de Brusque abre concurso público; saiba como se inscrever

5. Reajuste salarial nos pisos e ampliação de benefícios para trabalhadores do vestuário de Brusque são aprovados; confira valores

Assista agora mesmo!

Fim de show nacional lotou Amarelo Vinte e funcionária teve que ser levada ao hospital: