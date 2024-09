Iluminar cidade e buscar aumento de efetivo são propostas dos candidatos a prefeito de Brusque para segurança; veja lista

Os candidatos a prefeito de Brusque propuseram, juntos, 18 ideias para melhorar a segurança pública. As propostas foram registradas junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e divulgadas por meio da plataforma Divulgacand.

Ideias genéricas que constam como propostas para a área no plano de governo dos candidatos não foram consideradas por O Município em levantamento das promessas do tema.

Melhorias na iluminação pública e esforços para buscar aumento de efetivo para os órgãos de segurança na cidade estão entre as propostas. Além disso, há a intenção da criação de uma Guarda Municipal Armada.

Concorrem ao cargo de prefeito nas eleições de outubro André Vechi (PL), Cedenir Simon (PT), Danilo Visconti (DC) e João Martins (PSD). Confira, abaixo, as propostas dos candidatos para a área de segurança pública.

– Ampliaremos nos próximos quatro anos a Central de Operações Integradas (COI), com o monitoramento de escolas, praças, entradas e saídas da cidade;

– Trabalharemos junto ao governo do estado para elevar ao status de batalhão a companhia do Corpo de Bombeiros, aumentar o efetivo de policiais militares e implementar um colégio policial militar em Brusque.

– Ampliar e modernizar o sistema de iluminação pública em todo o município;

– Estimular a criação de conselhos comunitários de segurança;

– Ampliar parcerias privadas e também com o governo do estado para o monitoramento por câmeras em mais regiões do município;

– Estabelecer Plano Estratégico de Segurança com participação de Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Guarda de Trânsito, Conselhos Comunitários de Segurança e demais entidades da sociedade civil.

– Implementar a Guarda Municipal Armada, adequando a atual GTB para tal fim, por meio de treinamento e capacitação;

– Implementar o programa Defesa Cidadã, visando estimular a participação voluntária do cidadão detentor de porte legal de arma no auxílio da segurança pública municipal;

– Ampliar e modernizar o sistema de iluminação pública em todo o município;

– Firmar parcerias com a iniciativa privada para expandir o monitoramento por câmeras na cidade;

– Implementar o sistema de segurança nas escolas, com controle rigoroso de entrada e saída de alunos e visitantes por meio de catracas eletrônicas, com uso de tags e/ou identificação biométrica. Além disso, serão treinados funcionários para gerenciar o sistema e agir rapidamente em caso de emergência.

– Ampliar a cobertura das câmeras de monitoramento da cidade por meio do fortalecimento da parceria com a iniciativa privada;

– Criar a Secretaria de Segurança Pública e Trânsito;

– Criar a Guarda Armada de Brusque;

– Programa Mulher Segura: após a implantação da Guarda Municipal, garantir que esta auxilie a Polícia Militar por meio do botão do pânico, assegurando que o atendimento seja

realizado de maneira imediata;

– Investir na modernização do sistema de iluminação por meio da instalação de lâmpadas de LED e sistemas tecnológicos que ampliem a luminosidade;

– Buscar, junto ao governo do estado, maior efetivo das forças de segurança;

– Projeto Comércio Seguro: aos moldes da Rede de Vizinhos, implementar uma estratégia com grupos de WhatsApp e compartilhamento de câmeras privadas e públicas para monitoramento completo das redondezas.

