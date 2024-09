PF prende 36 candidatos com mandados em aberto no país e um deles é do Vale do Itajaí

Presos

A Polícia Federal prendeu, até sexta-feira, 36 candidatos às eleições municipais de 2024 que tinham mandados de prisão em aberto. Segundo a PF, entre os crimes cometidos por essas pessoas estavam “tráfico de drogas, corrupção ativa, promoção de imigração ilegal, porte ilegal de arma de fogo, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e crimes sexuais”. Também houve prisão de candidatos que não pagaram pensão alimentícia. Uma das últimas foi do candidato a vereador em Blumenau, o pastor Dirlei Paiz (PL), por ter participado da baderna de 8 de janeiro do ano passado em Brasília.

Celulares nas escolas

Proposta do Ministério da Educação a ser apresentada ao Congresso Nacional por estes dias, para proibir o uso de celulares nas escolas, tem como base documento da Unesco mostrando seus impactos negativos. Para lembrar: uma das primeiras leis no Brasil sobre o assunto, e que funcionou e funciona maravilhosamente bem até agora, é a de número 14.363, de 25 de janeiro de 2008, sancionada pelo então governador de SC, Luiz Henrique da Silveira. Seu artigo 1º é claríssimo: “Fica proibido o uso de telefone celular nas salas de aula das escolas públicas e privadas no Estado de Santa Catarina”.

PL acima

Desde sexta-feira reina paz no PL de SC. A candidata do partido a prefeita de São José, Adeliana Dal Pont, conseguiu convencer Bolsonaro a apoiar sua candidatura. O ex-presidente até gravou um vídeo para a campanha do 22 no quarto maior colégio eleitoral do Estado. Consta que o capitão, além de ter sido sensível a um apelo do governador Jorginho Mello, teria perdoado as críticas dela, quando prefeita, ao então presidente, por sua catastrófica condução da epidemia de Covid-19.

Poder político

O Ministério Público Eleitoral denunciou a prefeitura de Florianópolis por abuso de poder político e propaganda irregular. O prefeito Topázio Neto (PSD) teria usado o evento “Semana Farroupilha”, de 13 e 15 deste mês, para promover sua campanha. Uma placa juntada à do evento citava o nome do vereador Adrianinbo (Republicanos), também denunciado. A prefeitura diz que não autorizou o uso da sua logomarca para nenhum evento no período eleitoral.

“Celebridades”

Espanta como a grande mídia nacional glorifica “celebridades”, como o chato cantor Luan Santana, que ontem ponteou em todo lugar por ter cancelado sua participação no Rock in Rio, sábado, devido a um show em São José, ao lado de Florianópolis.

Pesquisas eleitorais

Até terça-feira passada, 17, a Justiça Eleitoral tinha registrado 8.200 pesquisas de intenção de voto em todo país, contra 5 mil no mesmo período em 2020. Em SC foram 378 na eleição de quatro anos atrás e agora 94, 75% a menos.

Impunidade

Como ter esperança neste país? Numa mesma página, sábado, o “Estadão” publicou que a Polícia Federal indiciou os notórios e históricos corruptos Romero Jucá, Renan Calheiros e Eduardo Braga por corrupção, e que o também notório ministro “supremo” Dias Toffoli anulou todos os processos e provas em mais um caso da Operação Lava Jato.

Acerto

Inicialmente vista com desconfiança, a criação da Secretaria de Portos, Aeroportos e Ferrovias pelo governador Jorginho Mello, é comemorada pelos resultados. O principal: Florianópolis vai receber só nessa temporada de verão um milhão de passageiros no seu aeroporto. Outra comemoração: a ligação Florianópolis-Lisboa pela TAP, inaugurada dia 3 deste mês, passou a contar com três voos semanais unindo SC à Europa sem escalas. O primeiro levantamento da companhia mostrou que as vendas de passagens estavam esgotadas até a virada do ano.

Recheio alemão

Foi certificado oficialmente ontem, mais um patrimônio imaterial do Estado. E gastronômico. É do recheio alemão, feito no pequeno município de São Pedro de Alcântara, onde se estabeleceram os primeiros imigrantes alemães em SC. A iguaria, juntando miúdos e temperos, normalmente é introduzida como recheio de carne de frango. É bastante popular e um dos principais pratos servidos nas festas comunitárias e nas reuniões familiares.

Meteorologia

Quem estava no litoral catarinense pôde ver um recuo anormal do mar na manhã de sexta-feira. O inusitado fenômeno foi resultado de ventos intensos e persistentes do quadrante nordeste, que provocaram uma onda de longo período, que agora se torna mais conhecida como maré meteorológica.