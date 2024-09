Neste dia 22 de setembro, data que marca o início oficial da primavera no Hemisfério Sul, nada mais apropriado do que contar a história de quem faz dessa estação uma verdadeira celebração da natureza em seu próprio quintal.

Aos 85 anos, dona Valéria Kohler Maestri, mais conhecida como vó Lela, transforma o seu espaço em um paraíso de cores, aromas e vida, mantendo um jardim florido e uma horta abundante no coração do bairro Rio Branco, em Brusque.

Primavera realça beleza

A cada primavera, o quintal de vó Lela se renova, refletindo não só o ciclo natural da estação, mas também o amor e o cuidado dedicados à terra.

As delicadas flores “olhos-de-boneca” se destacam no jardim, com suas cores vibrantes e pétalas suaves, criando uma paisagem encantadora em meio às variadas espécies que adornam o quintal.

Esse cenário, digno de um cartão-postal, atrai diariamente a atenção de quem passa por ali, com muitos parando para fotografar o esplendor que transborda do espaço cuidadosamente cultivado por essa simpática senhora.

Primavera, flores e verduras

Mas as flores não são o único destaque. Ao lado desse jardim colorido e vibrante, vó Lela cultiva uma horta diversificada, que exibe com orgulho hortaliças como alface, beterraba e aipim, além de muitas outras que enriquecem sua mesa e sua vida.

Essa combinação harmoniosa entre flores e alimentos é uma verdadeira demonstração de como a natureza, quando então bem cuidada, retribui generosamente.

Lição de vida

A história de vó Lela vai além de seu jardim. É uma lição de vida, de como o tempo, mesmo em sua passagem inevitável, pode ser aproveitado de forma significativa e produtiva.

Embora os anos tenham trazido algumas limitações físicas, o amor pelas plantas e pela terra continua a florescer com a ajuda de seus cinco filhos, que se revezam para manter vivo esse legado de dedicação.

“Com a idade avançada, nossa mãe já não consegue cuidar de tudo sozinha. Então nós estamos sempre por perto para ajudar”, conta Edson, um de seus filhos, ressaltando a união familiar em torno dessa paixão comum.

O quintal de vó Lela, com suas flores exuberantes e a horta próspera, é um testemunho de resiliência, amor e conexão com a natureza.

Primavera ganhando mais brilho

E, nesta primavera que se inicia, essa história ganha ainda mais brilho, revelando a beleza e a magia da estação.

Mostra que, assim como as flores renascendo a cada ano, o amor de vó Lela pela vida se perpetua, encantando quem tem o privilégio de presenciar essa jornada.

Assim, no domingo que marca o início da primavera, celebramos não só a beleza das flores, mas também a sabedoria de uma vida dedicada à simplicidade.

O trabalho cuidadoso e o amor pela natureza são valores que transbordam do quintal de vó Lela para todos que cruzam seu caminho.

