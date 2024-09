Policial catarinense contém passageiro em surto durante voo entre Portugal e Angola

Um policial catarinense conteve um homem em surto dentro de um avião na quinta-feira, 19. O militar estava de férias. O voo partiu de Lisboa, em Portugal, com destino a Luanda, na Angola. O homem ofendeu as comissárias de bordo, quebrou objetos e ameaçou abrir a porta de emergência da aeronave. Os passageiros entraram em pânico.

Segundo a Polícia Militar de Santa Catarina (PM-SC), cabo Vaz, que atua na PM de São Bento do Sul, agiu rápido para evitar o agravamento da situação. “O policial militar se apresentou imediatamente à equipe de comissários de bordo, informando sua profissão. Ao solicitar algemas para conter o homem, foi informado de que não havia o equipamento disponível”.

Sem algemas para realizar a ação, o policial utilizou “línguas de sogra”, um dispositivo improvisado, para conter o homem em surto e garantir a segurança do voo. Após imobilizar o homem, cabo Vaz o conduziu a um banco isolado, prendeu as pernas com um cinto e permaneceu ao lado dele no restante do voo.

As autoridades de Luanda foram acionadas pela cabine de comando. Quando o avião aterrissou em Angola, a polícia federal aguardava no aeroporto. O homem foi preso e cabo Vaz acompanhou a condução dele à delegacia do terminal.

