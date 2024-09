Com uma mistura de música urbana e diversas linguagens do jazz, o espetáculo Creative Sessions chega ao Teatro do Cescb, em Brusque, nesta quinta-feira, 26. O show é gratuito e inicia às 20h30. A apresentação faz parte da turnê de lançamento do novo trabalho autoral de Felipe Coelho, um músico de destaque na nova geração do violão e do jazz brasileiro, com produção geral e executiva de Joice Dela Rocca.

Neste espetáculo, o samba e o baião brasileiro se encontram com o jazz e o afro-jazz, oferecendo um repertório amplo que inclui arranjos e seções escritas para metais. A banda base é composta por Gabriel Barbalho no trompete, Tiê Pereira no baixo, Rodrigo Porciúncula na bateria, Maycon de Souza no saxofone alto e Elio Lorenzo no saxofone.

“Todas as linguagens se unem na estética jovem e urbana representada pelo hip-hop, onde poesia nas três linguagens das Américas: português, espanhol e inglês, falam sobre questões vividas em comum na sociedade atual, por fim embelezadas por nuances eletrônicas e samplear que vislumbram tendências futuras e de apreciação jovem na música,” afirma Joice Dela Rocca.

“Assim o projeto dá a devida valorização merecida pela cultura negra na música não só brasileira, mas de todas as Américas, trazendo juntos o batuque africano desenvolvido no Brasil, o afro-jazz cubano e centro-americano, com as linguagens hoje universais do jazz e do hip-hop,” complementa a produtora.

Felipe Coelho é um violonista, professor, arranjador e compositor brasileiro de Florianópolis, reconhecido por sua inovação no violão. Descrito como “a cara do novo violão brasileiro” (Revista Violão Mais, 2016) e “um dos mais importantes violonistas da nova geração” (Guitar Player Brasil, 2017), ele foi premiado como “Melhor Instrumentista Catarinense” no Prêmio Música SC 2014.

Com sete obras autorais lançadas, Felipe é representado internacionalmente pelos selos Hot Club Records e Tratore. Mestre em Jazz pela GSU (EUA), com bolsa integral, já se apresentou em mais de 40 festivais e fez 13 turnês, passando por cidades como Nova Iorque, Chicago, Shanghai, Buenos Aires e capitais brasileiras.

Seu estilo “world jazz” combina choro, jazz e flamenco com música orquestral e de câmara, o que lhe rendeu o Prêmio Funarte de Música em 2011. Como solista e compositor, Felipe já colaborou com diversas orquestras, como a KSU Symphony Orchestra (EUA), a Orquestra Versátilis e a Camerata Florianópolis, além de ter executado o “Concierto de Aranjuez” com a Sinfônica de Santa Catarina.

O espetáculo Creative Sessions, com o violonista Felipe Coelho e sua banda, é um projeto cultural viabilizado por meio do Programa de Incentivo à Cultura – Pic, do Governo do Estado de Santa Catarina, aprovado pela Fundação Catarinense de Cultura. Ao todo, a circulação do espetáculo passará por 23 cidades catarinenses.