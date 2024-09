Fundador da Ampebr morre aos 85 anos em Brusque

O empresário Anilcon Schulenburg, o Nilo, morreu aos 85 anos nesta segunda-feira, 23. Ele foi um dos fundadores da Associação das Indústrias e Comércio da Rua Azambuja (Aica) que, anos depois, vinculada à Fampesc, se transformou na Ampebr.

Nilo faleceu em um lar de idosos e será sepultado no cemitério Luterano do Centro, às 15h desta terça-feira, 24. Ele deixa esposa e demais familiares enlutados.

Ele presidiu a entidade de 1992 e 1993, e foi eleito para o cargo para dois mandatos seguidos, entre os anos de 2009-2010 e de 2011-2012. Também foi presidente e diretor do Lions Club Brusque Berço da Fiação, e ainda governador distrital do Lions.

Pioneiro da pronta-entrega

Nilo Schulenburg deixa um legado para o setor têxtil e de confecção de Brusque. Em 1980, ao lado do irmão Aníbal, fundou a Real Indústria Têxtil, localizada na rua Azambuja.

A empresa foi uma das precursoras da fabricação a pronta-entrega, ajudando a rua Azambuja e também Brusque a se tornarem referência no segmento nos anos 1980 e 1990.

Da necessidade de organizar e fortalecer o setor, participou das negociações que deram origem à Aica e, posteriormente, à Ampebr, pois viu no associativismo uma alternativa para contribuir com o desenvolvimento das empresas, sobretudo, as micro e pequenas.

“A Ampebr é uma entidade de suma importância para a nossa indústria, principalmente de micro e pequeno empresariado, ao qual ela representa. Como presidente, aprendi muito. Administrar o nosso dinheiro é fácil. Administrar o dinheiro dos outros e encerrar o mandato com sucesso significa, muitas vezes, se sobrepor à sua vontade. Presidir a entidade por duas gestões foi algo que me deixou muito feliz. Sou grato por tudo”, disse à revista em comemoração aos 30 anos da AmpeBr, em 2020.

Em 2018, Nilo Schulenburg foi homenageado pela Ampebr durante o tradicional desfile de moda da Pronegócio, como forma de reconhecer o trabalho realizado por ele durante os anos em que atuou na presidência e diretoria da entidade.

Legado

O presidente da Ampebr, Mauro Schoening, ressalta o legado deixado por Nilo no associativismo.

“Perdemos uma grande pessoa. Tive a oportunidade de participar da gestão dele, que foi um dos fundadores da Aica, que deu origem à AmpeBr. Na época em que ele foi presidente, participei ativamente ao seu lado da organização das edições da Pronegócio e pude observar sempre a dedicação e o carinho que ele tinha com nossa entidade e o associativismo”, ressalta.

O diretor da Ampebr, Ademir Jorge, lembra que seu Nilo foi umas das grandes forças da Pronegócio, grande case de sucesso da entidade.

“Ele fez muito para nossa entidade. Uma pessoa que sempre trabalhou com muita dedicação e empenho, e ajudou a criar a Ampebr, que hoje é um orgulho para a cidade de Brusque”.

