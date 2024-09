Edital para projeto de pavimentação da SC-486 entre Botuverá e Vidal Ramos é publicado

Foi publicado o edital de licitação para definir a empresa que vai elaborar o projeto para a pavimentação asfáltica de mais de 35 quilômetros da SC-486, no trecho que liga os municípios de Botuverá e Vidal Ramos.

As propostas das empresas interessadas na elaboração do projeto serão conhecidas no dia 5 de novembro de 2024. A pavimentação deste trecho da SC-486 é considerada fundamental para a interligação entre o Médio e os Alto Vale do Itajaí, duas regiões altamente produtivas e que terão mais segurança, conforto e desenvolvimento.

A iniciativa é do governo do estado, por meio da Secretaria da Infraestrutura e Mobilidade (SIE), e faz parte do Programa Estrada Boa.

“Agora temos que aguardar os trâmites legais, mas o primeiro e fundamental passo para que a obra venha se tornar realidade, foi dado. O governador é muito atento e nos cobra muito para que cada vez possamos fazer mais e melhor pela infraestrutura catarinense”, explica o secretário designado da Infraestrutura e Mobilidade (SIE), Vissilar Pretto.

Programa Estrada Boa

O programa Estrada Boa completou um ano em agosto de 2024. Foi lançado pelo governador Jorginho Mello com previsão de investir mais de R$ 2,1 bilhões na malha viária, sendo R$ 1,5 bilhão em obras estruturantes por meio de financiamento do BNDES.

Já das fontes próprias do estado, foram R$ 3 bilhões investidos — a previsão inicial era de R$ 665 milhões.

Das 61 obras listadas quando do lançamento do Programa Estrada Boa, sete estão inauguradas e 47 estão em andamento, entre implantação, restauração e revitalização de rodovias. As obras estão revitalizando 1,8 mil quilômetros de rodovias estaduais, simultaneamente.

