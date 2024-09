Nesta terça-feira, 24, Brusque pode se preparar para mais um período sob a presença do tempo seco, proporcionando condições ideais para atividades ao ar livre, sejam a trabalho ou lazer.

As temperaturas, a exemplo do dia anterior, sinalizam se aproximar dos 30°C, aquecendo não apenas o município, mas também as demais cidades situadas no Vale do Itajaí-Mirim.

A previsão para a quarta-feira é semelhante, com sol então aparecendo entre os efeitos da fumaça das queimadas.

No entanto, uma mudança deve ocorrer à medida que a semana avança para o seu desfecho, com a aproximação de uma frente fria, trazendo a possibilidade de chuvas e uma discreta queda nas temperaturas.

Logo após a foto, será apresentado o boletim climático emitido pelo especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, que trará detalhes complementares sobre essa expectativa.

Tempo seco em Brusque

*Boletim: Climaterra>>

A primeira metade desta semana em Brusque promete manter um cenário favorável para atividades ao ar livre, embora sob os efeitos da fumaça das queimadas, ofuscando o brilho mais intenso do sol.

Na terça-feira, as aberturas solares marcam presença diante de temperaturas previstas em torno de 26 a 29°C, com a possibilidade de ultrapassar essa marca em algumas cidades no Vale do Itajaí-Mirim.

Este padrão seco se estende também à quarta-feira, garantindo mais um dia de clima estável sob aquecimento, ideal para aproveitar momentos ao ar livre e atividades externas.

Tempo pode mudar

Entretanto, mudanças estão previstas entre a quinta e a sexta-feira, quando a chegada de uma frente fria promete alterar as condições climáticas em Brusque e região.

Com essa transição, a previsão indica o possível retorno das chuvas, embora em baixos volumes, acompanhadas por uma discreta queda nas temperaturas, trazendo alívio ao calor das tardes.

Vale destacar que, embora a frente fria mencionada esteja à vista, a princípio, trata-se de um sistema de fraca atividade.

Portanto, seu impacto, tanto em termos de chuva quanto de temperatura, deve ser limitado, influenciando pouco o clima na região.

Assim, os próximos dias em Brusque oferecem um contraste entre o aquecimento e a chegada de um clima mais agradável, destacando a dinâmica do tempo na região.

*Com informações: Climaterra

O tempo na madrugada

Prosseguindo com a edição desta terça-feira, continuamos a focar nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos destacar o acompanhamento então realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

É importante ressaltar que não houve registro de chuvas durante esse período (indicado em azul).

