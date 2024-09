Trabalhador morre após ser atropelado por rolo compactador conduzido por colega em Pomerode

Um trabalhador de 55 anos morreu após ser atingido por um rolo compactador na rua Luiz Abry, no Centro de Pomerode, nesta segunda-feira, 23.

O homem foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros já com múltiplas lesões e com dificuldade para respirar. Durante o transporte ao Hospital e Maternidade Rio do Testo, o trabalhador teve parada cardíaca.

O operador de máquina relatou à Polícia Militar que realizava obras de recapagem na via quando em dado momento, ao manobrar a máquina, ouviu gritos de pessoas que estavam na via.

Em seguida, parou a máquina e, ao descer, verificou que o seu colega de trabalho havia sido atropelado. Imediatamente, ele acionou o socorro.

Testemunhas no local também mencionaram que a vítima havia descido da máquina momentos antes pois haviam carros trafegando no sentido em que a máquina estava operando, sendo que o seu intuito era solicitar que os veículos liberassem a via para a continuidade da obra. Neste momento, acabou sendo atingindo.

No hospital, mesmo com os procedimentos realizados, não foi possível salvar o trabalhador, sendo decretado seu óbito. A identidade dele não foi divulgada.

