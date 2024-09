Cada voto tem seu valor

Não há voto inútil. Todos têm seu valor. Cada voto soma e vai favorecer, direta ou indiretamente, um dos candidatos e até seu partido. Por isso, tem que ser consciente, livre e responsável. Foi o que tentei dizer no artigo da semana passada. Porque todo voto vai auxiliar o candidato escolhido, por você ou até aquele que você deixou de votar, mas foi eleito. Porque seu voto vai influenciar a escolha das melhores propostas para os desafios da Cidade ou do Município. Com efeito, é o Prefeito ou a Câmara dos Vereadores que vão tomar as decisões com elaborações de planos de governo e na legislação, no âmbito do exercício do governo municipal.

Por isso é, na hora de votar, que está sendo lançada a sorte sobre boa parte do que vai acontecer depois na administração pública da Cidade ou do Município. Então, o eleitor ou a eleitora tem que valorizar ao máximo seu voto, não importa se é para o Prefeito ou para Vereador. Todo voto é voto. Vai influir positivamente ou negativamente na construção da vida do povo.

Outros equívocos de alguns eleitores (as): omissão (não votar) e voto nulo. Vejamos. Não exercer o direito e o dever (aqui no Brasil, o voto é obrigatório) de votar não deixa de ser um voto. Portanto, deixar de votar também é voto. Aliás, é o voto que favorece aqueles “caciques políticos” que têm o eleitorado garantido, às vezes, “comprado” com alguma moeda de troca, voto “de cabresto”, voto “sem consciência” (que escolhe na hora qualquer um) … Esses jamais se omitem. E o candidato é eleito sempre.

Situação quase idêntica também acontece com o voto nulo. Quem gosta desse voto nulo e de propor esta prática são os mesmos candidatos beneficiados pelos ausentes (omissos). Quanto mais “omissos” e “nulos”, os maus políticos são beneficiados e tomam posse! Por que normalmente tem os deles já garantidos.

Por isso a melhor atitude de um eleitor (a) é acompanhar, com atenção, os possíveis candidatos a todos os postos eletivos; conhecer sua ideologia político-social (que tipo de País tem como projeto a oferecer); examinar sua vida passada e presente; suas posições políticas referentes a valores que você acredita e vive; privilegiando, no momento histórico atual, a honestidade, o respeito à vida em todas as suas dimensões, à família, à liberdade religiosa; que tenha uma política definida quanto à segurança social e à oportunidade de trabalho; a transparência no uso dos bens públicos, se já foi administrador de algo público; que considere a sua função pública como serviço ao bem comum.

Creio que o momento das Eleições de 2024 para Prefeito e para a Câmara de Vereadores, seja o momento aprazado para discutir e exigir dos candidatos um possível caminho para, senão acabar, pelo menos minimizar ao máximo o desgaste da função política e o resgate da credibilidade na Política e nos políticos. Exigir a apresentação de um caminho viável e exequível. E vamos, como eleitores (as), analisar as propostas e somar os pontos com outras metas de governo do candidato para dar-lhes nosso voto. É preciso saber valorizar o nosso voto livre e consciente. Ser cidadão e cidadã participante e ativo, auxiliando na construção do bem comum da nossa Cidade e de Nosso Município, somando forças com outras comunidades que desejam e querem construir uma Nação mais humana e fraterna.