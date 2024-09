Identificado trabalhador que morreu após ser atingido por rolo compactador em Pomerode

Foi identificado como Alvacir Pires, de 55 anos, o homem que morreu após ser atingido por um rolo compactador na rua Luiz Abry, no Centro de Pomerode, na segunda-feira, 23.

De acordo com a funerária, a vítima está sendo velada na Capela Municipal de Mafra, no Norte de Santa Catarina. O sepultamento vai ocorrer às 16h no Cemitério Municipal de Mafra. Alvacir deixa esposa, filhos e netos.

Acidente com rolo compactador

A vítima foi encontrada pelo Corpo de Bombeiros já com múltiplas lesões e com dificuldade para respirar. Durante o transporte ao Hospital e Maternidade Rio do Testo, o trabalhador teve parada cardíaca.

No hospital, mesmo com os procedimentos realizados, não foi possível salvar Alvacir, sendo decretado seu óbito.

