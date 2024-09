Conheça as oito candidatas à realeza da 38ª Fenarreco

A Prefeitura de Brusque divulgou nesta quarta-feira, 25, o nome das oito candidatas que estão na disputa pelo título de rainha da 38ª Fenarreco. O concurso será realizado no último dia da festa, 20 de outubro.

O primeiro compromisso das candidatas será ainda esta semana, em um café da manhã no Hotel Monthez, quando receberão as primeiras orientações sobre a agenda até o dia da escolha e as regras do concurso. Também já foi agendado o dia da prova dos trajes típicos que serão usados no desfile.

Para este ano, as candidatas participarão de eventos chamados de Laboratório de Preparação. A proposta é que mesmo antes de serem escolhidas pelos jurados, as candidatas vivam, na prática, o que é ser realeza da Fenarreco.

Um dos eventos onde todas elas estarão presentes será o Lançamento da Fenarreco no Mercado Público de Florianópolis no dia 5 de outubro. “Queremos que mesmo antes da escolha elas passem por momentos de adaptação e de conhecimento profundo sobre a festa”, explica o turismólogo Ademir Moraes.

A rainha, primeira e segunda princesa serão eleitas por uma comissão julgadora que avaliará postura, desenvoltura na passarela, capacidade de comunicação, beleza e simpatia. As eleitas receberão faixa e coroa, além de um valor mensal a partir do mês de janeiro de 2025, para representar o município e divulgar a festa.

A 37ª Fenarreco ocorre entre os dias 10 e 20 de outubro. A entrada nesta edição é gratuita.

Conheça as candidatas à realeza da 38ª Fenarreco:

Camily Merizio – Steffen

Evelyn Nunes de Oliveira – Steffen

Gabriella Maçaneiro – Primeiro de Maio

Emilli Alves de Almeida – São Pedro

Eduarda Mees – Planalto

Pamella A. Lima da Silva – Centro I

Giovanna Felipe – Centro I

Maria E. Nunes Debatin – São Luiz

