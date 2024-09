A delegação do Brusque começou, no fim da manhã desta quarta-feira, 25, a viagem a Fortaleza, para enfrentar o Ceará pela Série B do Campeonato Brasileiro. Entre os relacionados, está o centroavante Rodrigo Pollero. A partida na Arena Castelão começa às 19h desta sexta-feira, 27.

Após a vitória sobre o Amazonas na segunda-feira, 23, a equipe realizou trabalhos regenerativos na tarde de terça-feira, 24. A viagem para a próxima partida começou no fim da manhã e termina no início da noite desta quarta-feira, 25.

Pollero se lesionou nos minutos finais do primeiro tempo da partida contra o Operário-PR, em 2 de setembro, com um estiramento na parte de trás de coxa. Esteve fora dos últimos quatro jogos. Os laterais Marcelo e Cristovam também têm evoluído em suas recuperações, já não constam na lista do departamento médico e estão à disposição do técnico Marcelo Cabo.

A única sessão completa de treinamento após a partida contra o Amazonas será feita nesta quinta-feira, 26.

Programação do Brusque

Quarta-feira, 25/09

7h30 – Café no hotel

8h – Saída rumo a Navegantes

10h – Chegada ao Aeroporto

11h25 – Voo Navegantes-Guarulhos

12h35 – Chegada em Guarulhos

Almoço em Guarulhos

14h15 – Voo Guarulhos-Fortaleza

17h45 – Chegada a Fortaleza

19h – Jantar

21h15 – Exercícios de liberação na academia do hotel

Quinta-feira, 26

14h45 – Saída para treino

15h – Treino

21h30 – Análise de vídeo

Sexta-feira, 27

16h20 – Preleção

16h50 – Saída rumo ao estádio

17h30 – Chegada à Arena Castelão

18h15 – Aquecimento

19h – Ceará x Brusque

22h – Jantar

Sábado, 28

11h30 – Chegada ao aeroporto

12h30 – Voo Fortaleza-Guarulhos

16h05 – Chegada a Guarulhos

16h40 – Voo Guarulhos-Navegantes

17h55 – Chegada a Navegantes

18h55 – Chegada a Brusque

