Motorista que atropelou, matou e arrastou motoboy com carro é condenado em Brusque

A Justiça condenou o homem que atropelou um motoboy e o arrastou com um carro por alguns metros na rua Maximiliano Furbringer, no Jardim Maluche, a cinco anos de reclusão por homicídio culposo na direção de veículo. O acidente aconteceu no dia 5 de setembro de 2020. A vítima era Divaldo Oliveira, de 28 anos.

No dia do acidente, o réu estava dirigindo um Gol em alta velocidade pela via quando colidiu contra a motocicleta. Ele estava com a capacidade psicomotora alterada por ter ingerido bebida alcoólica. O teste do bafômetro acusou 0.58 mg/l, o que configura embriaguez.

A moto estava parada na via com o objetivo de sinalizar uma queda que Divaldo havia sofrido momentos antes, segundo testemunhas.

Após a colisão, o réu não parou o veículo e atropelou o motociclista, que estava deitado na rua para receber atendimento médico. A vítima sofreu traumatismo craniano e politraumatismo, causando a sua morte. O réu havia sido preso em flagrante.

Sentença

O réu foi condenado a cinco anos de reclusão, em regime semiaberto, e a suspensão da habilitação no prazo de oito meses.

A defesa tentou recurso para absolvição, alegando a ausência de provas de que a vítima morreu por causa do atropelamento.

Além disso, a defesa também alegou que houve a ausência de culpa, pois o carro era antigo e chovia intensamente no momento do acidente. Por fim, a defesa pediu para o réu recorrer em liberdade.

A Procuradoria-Geral de Justiça teve conhecimento do recurso, mas negou todos os pedidos.

