Águas Claras conquista os Jogos Comunitários de Brusque após disputa muito acirrada

O Águas Claras é o campeão dos Jogos Comunitários de Brusque, que terminaram nesta terça-feira, 24. Com 201 pontos, o bairro ficou apenas 16 pontos à frente do São Pedro, no que foi a menor diferença dos últimos anos. As últimas disputas foram realizadas com as as finais do futsal sênior e do handebol feminino na Arena Brusque e com as competições de pôquer nas mesas do Club Royal, no bairro Guarani.

Depois de uma noite movimentada, o Águas Claras celebrou o título já perto da meia-noite, ao finalizar esta edição dos Jogos Comunitários com 201 pontos, contra 185 do São Pedro.

A diferença de 16 pontos foi a menor registrada nos últimos anos e chegou a estar em apenas nove durante a noite, quando o São Pedro, que iniciou o último dia com 28 pontos atrás do adversário, venceu o futsal sênior e também o pôquer feminino. Isto colocou ainda mais emoção na disputa, que tinha representantes das duas torcidas na Arena Brusque, de olho no título geral dessa edição.

A conquista do Aguas Claras foi definida quando o Águas Claras venceu o torneio de handebol feminino e terminou no terceiro lugar do pôquer masculino, uma posição acima do São Pedro.

Classificação geral

1º – Águas Claras – 201 pontos

2º – São Pedro – 185

3º – Centro – 144

4º – Guarani – 89

5º – 1º de Maio – 87

6º – Maluche – 67

7º – São Luiz – 63

8º – Souza Cruz – 38

9º – Bateas – 37

10º – Dom Joaquim – 31

Classificação masculino

1º São Pedro – 99 pontos

2º Águas Claras – 87

3º Centro – 85

4º Guarani – 54

5º 1º de Maio – 45

6º São Luiz – 40

7º Maluche – 40

8º Bateas – 37

9º Souza Cruz – 28

10º Dom Joaquim – 24

Classificação final naipe feminino

1º Águas Claras – 114 pontos

2º São Pedro – 86

3º Centro – 59

4º Primeiro de Maio – 42

5º Guarani – 35

6º Maluche – 27

7º Santa Terezinha – 25

8º São Luiz – 23

9º Limoeiro – 20

10º Cedrinho e Souza Cruz – 10

Modalidades vencidas pelo Águas Claras

Atletismo masculino

Bolão 23 feminino

Ciclismo feminino

Futsal feminino

Handebol feminino

Dominó masculino

General masculino

General feminino

Tênis de Mesa feminino

Vôlei de Praia feminino

Assista agora mesmo!

Dance music e passinho agitaram a pista da Danceteria Palmeira nos anos 90: