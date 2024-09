No interior de Botuverá, mais precisamente no bairro Gabiroba, reside a família Bianchessi, um verdadeiro exemplo da vida rural que então resplandece simplicidade e harmonia.

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

Acordando antes mesmo do amanhecer, Marcos e Sonia são os protagonistas dessa encantadora história, que retrata não apenas a rotina em sua propriedade, mas também a conexão profunda que têm com a terra e a natureza.

Desde as primeiras horas do dia, quando os primeiros raios de sol começam a despontar no horizonte, o casal se ergue com a determinação de quem sabe que a vida no campo exige dedicação.

Sabores autênticos de Botuverá

Com um olhar direcionado para o verde que os cerca, eles se dirigem à roça, onde a magia acontece. Ali, cultivam uma variedade de hortaliças, como alface, beterraba, couve-flor e mandioca, entre outras.

A terra, generosa e acolhedora, retribui o carinho e o esforço investidos em cada plantio.

Além das hortaliças, os cuidados com os animais são igualmente essenciais. As vacas precisam ser ordenhadas, e é nesse momento que a recompensa do trabalho árduo se revela.

O leite fresco, que então se transforma em queijo e nata, traz sabores únicos e caseiros à mesa.

Essência da roça em Botuverá

O casal visita o mercado apenas para adquirir produtos de higiene, limpeza e temperos, pois tudo que eles consomem vem da própria propriedade.

As galinhas, sempre perambulando livres pelo quintal, garantem ovos fresquinhos, completando o ciclo de vida saudável que praticam.

Em meio a essa rotina, Marcos e Sonia não apenas alimentam seus corpos, mas também nutrem suas almas.

Cada refeição compartilhada em família é uma celebração, onde os filhos e netos se reúnem em torno da mesa, trazendo risos e histórias que fortalecem os laços familiares.

É um ritual que encanta e emociona, reforçando a importância da conexão com as raízes.

Além disso, viver no interior de Botuverá é experimentar a tranquilidade e a beleza de uma natureza intocada.

O tempo parece passar de forma mais suave, longe do agito urbano, permitindo que cada instante seja apreciado.

As flores silvestres que adornam os campos, o canto dos pássaros e o sussurrar do vento são trilhas sonoras que acompanham o cotidiano da família Bianchessi.

Uma realidade do interior

Portanto, ao contemplar essa realidade, percebemos que viver no interior não é apenas uma escolha.

É um estilo de vida repleto de significado, onde cada dia é uma nova oportunidade de estar em sintonia com a terra, a família e a essência do que realmente importa.

Com um coração repleto de gratidão, Marcos e Sonia nos mostram que, nas pequenas coisas, reside a verdadeira riqueza da vida.

Inspiração

Em suma, a história da família Bianchessi é um convite para que todos nós reavaliemos nossos valores e a importância de uma vida mais simples e conectada à natureza.

Ao longo dos anos, eles nos ensinam que o amor e o trabalho árduo podem transformar um pedaço de terra em um lar vibrante, onde cada dia é uma nova dádiva.

Que possamos aprender com essa linda narrativa e, quem sabe, nos inspirar a buscar o que realmente nos faz felizes, assim como eles.

Fotos após anúncios

O resultado da colaboração entre o Blog do Ciro Groh e seus parceiros comerciais não poderia ser outro, senão, mais uma matéria relevante e cativante.

Confira abaixo cada patrocinador e, ao clicar em seus nomes, descubra então os produtos e serviços que eles oferecem.

Oferecimento:

Veja também:

1. Emoção então marca participação de brusquense na 40ª Maratona de Buenos Aires

2. Primavera então começa com cachoeiras de Brusque lotadas no fim de semana

Botuverá em fotos

Vamos encerrar esta pauta em grande estilo, destacando a essência do interior de Botuverá, belamente representada na propriedade Bianchessi.

Mergulhe, pois, nas imagens a seguir e sinta a energia que permeia todo esse ambiente rural.

*Créditos das imagens: Sonia Bianchessi >>

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

• Receba diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK