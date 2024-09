Polícia prende no Pará homem na lista dos mais procurados de Santa Catarina

Um homem que estava entre os foragidos mais procurados de Santa Catarina foi preso nesta quarta-feira, 25, em Santa Izabel do Pará (PA). Ele é considerado pela polícia uma pessoa de alta periculosidade, principalmente por um homicídio qualificado cometido em Joinville em 2018.

Segundo a Polícia Civil de Santa Catarina, o homem levava uma vida tranquila em uma comunidade no interior do município de Santa Izabel do Pará. O município fica a cerca de 40 quilômetros da capital paraense, Belém.

Conforme informações levantadas pela polícia, o homem teria se passado por um irmão que mora em Santa Catarina. Dessa forma, ele trabalhava esporadicamente em uma serraria próxima à região onde foi capturado.

A ação policial foi realizada por meio da Delegacia de Capturas da Diretoria Estadual de Investigações Criminais, em ação conjunta com a Polícia Civil do Pará, por meio do Núcleo de Apoio à Investigação de Castanhal da Delegacia de Homicídios, e com a Polícia Militar do Pará, por meio do 12º Batalhão de Santa Izabel do Pará.

Os policiais cumpriram dois mandados de prisão contra o homem, expedidos pelo Poder Judiciário de Santa Catarina, pelos crimes de homicídio e roubo.

Como denunciar foragidos?

Denúncias e informações relacionadas a foragidos da Justiça podem ser encaminhadas para o e-mail [email protected]. Além disso, pelo Portal Foragidos da PC-SC, é possível conhecer a relação de procurados pela Justiça.

A Polícia Civil de Santa Catarina garante o anonimato de quem prestar informações sobre foragidos.

