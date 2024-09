VÍDEO – Recém-nascido é salvo após ser transportado em estado grave durante operação na Serra Catarinense

No último sábado, 21, um recém-nascido de apenas dois dias foi transportado de forma emergencial do Hospital São Francisco, em Concórdia, para o Hospital Infantil Seara do Bem, em Lages. A operação foi realizada pela Polícia Militar de Santa Catarina, por meio do Batalhão de Aviação da PM (BAPM), e pelo serviço aeromédico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O bebê, que apresentava um quadro grave de insuficiência respiratória e atresia esofágica, necessitava de cuidados médicos constantes e de um meio de transporte ágil devido à gravidade de seu estado de saúde.

Como o transporte terrestre levaria cerca de quatro horas, o que poderia comprometer a sobrevivência do paciente, as equipes montaram uma operação de urgência para garantir que ele chegasse a Lages de forma segura e rápida.

Com o auxílio da aeronave Águia 01, o trajeto foi concluído em aproximadamente uma hora, possibilitando um atendimento imediato.

Durante todo o percurso, o recém-nascido foi acompanhado por profissionais da equipe médica do Samu e do Cerinter Inter Hospitalar, da Secretaria de Estado da Saúde (SES), que garantiram os cuidados necessários para manter sua estabilidade.

