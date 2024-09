Polícias Civil e Militar de Brusque divulgam planejamento para segurança no dia das eleições

As polícias Civil e Militar divulgaram o planejamento dos trabalhos para o dia das eleições municipais de Brusque, no domingo, 6. Na data, os eleitores vão aos locais de votação para definirem seus candidatos ao cargo de prefeito e vereador. A expectativa das autoridades é de que, assim como nas eleições anteriores, não serão registradas ocorrências graves.

Conheça os candidatos a vice-prefeito de Brusque

De acordo com o comandante do 18º Batalhão de Polícia Militar de Brusque, Pedro Machado, haverão seis equipes extra, de rádio e patrulha, que farão rondas nos locais de votação. Cada guarnição terá, aproximadamente, de cinco a seis locais de votação em suas “rotas”.

O efetivo envolve também viaturas de policiamento ordinário e tático, além dos oficiais que estarão no comando da operação.

Como não é permitido a aproximação de força policial dos locais de votação, sem solicitação, o comandante ressalta que não haverá policiamento fixo. Entretanto, policiais de patrulha poderão ser acionados para ocorrências.

“E como teremos muitas patrulhas, então o deslocamento será curto e rápido, é desta forma que a gente costuma trabalhar”, pontua Machado.

Eleições tranquilas

Sobre a expectativa de tranquilidade no dia das eleições, o comandante espera que mantenha-se o nível semelhante aos anos anteriores. “As últimas eleições foram relativamente tranquilas. Quando são registradas ocorrências, são de menor potencial: pequenas coisas de boca de urna, um veículo plotado que às vezes deixam nos locais de votação a gente tem que retirar; às vezes uma discussão, mas nada muito grave”.

Pedro finaliza ressaltando que a Polícia Militar e Civil, assim como a Justiça Eleitoral, estão a postos para a fiscalização de derramamento de santinhos na frente dos locais de votação. “Já se tem formas de identificar as pessoas que fazem isso e puni-las, inclusive os candidatos. A Justiça Eleitoral já falou sobre isso, e a PM e a Civil vão fiscalizar essa situação. Há também veículos plotados com o número do candidato que são deixados nos locais de votação, esses também serão retirados. Tudo isso já foi acertado em uma reunião com a Justiça Eleitoral e Ministério Público Eleitoral”.

Semana histórica: jornal O Município realiza debates com candidatos a prefeito de Botuverá, Guabiruba e Brusque

Polícia Civil

Já os trabalhos da Polícia Civil ficarão sob responsabilidade do delegado da Divisão de Investigação Criminal (DIC), Fernando Farias. Os cinco agentes que atuarão na data seguirão a rotina fixa de trabalho: visita aos locais de votação, apoio à Justiça Eleitoral e registros de procedimentos policiais, conta o delegado regional Fernando de Faveri.

Ainda conforme o delegado, a expectativa é de um pleito tranquilo, semelhante às últimas votações, onde tudo transcorreu dentro da normalidade. “É verdade que sempre há incidentes que demandam a intervenção policial e nós estaremos preparados para isso”, finaliza de Faveri.

Leia também:

1. Cinco pessoas ficam feridas após acidente na rodovia Antônio Heil, em Brusque

2. Paciente que pedia indenização após se transferir por conta própria para hospital particular de Blumenau perde ação

3. Homem é preso em Blumenau mais de 25 anos depois de homicídio cometido no Rio de Janeiro

4. Policlínica: secretária de Saúde de Brusque detalha funcionamento do espaço após inauguração do PA Santa Terezinha

5. Candidato a prefeito, Victor quer novos loteamentos para receber indústrias em Botuverá



Assista agora mesmo!

Dance music e passinho agitaram a pista da Danceteria Palmeira nos anos 90: