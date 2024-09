Semana histórica: jornal O Município realiza debates com candidatos a prefeito de Botuverá, Guabiruba e Brusque

O jornal O Município promove nesta semana uma série de debates com os candidatos a prefeito de três municípios da região.

Na terça-feira, 1º de outubro, o debate será entre os candidatos à Prefeitura de Botuverá: Nene Colombi (MDB) e Victor Wietcowsky (PP). Na quarta-feira, 2, é a vez dos candidatos de Guabiruba: Marquinho Habitzreuter (Podemos), Renata Ferreira (PL) e Zirke (PP). Já na quinta-feira, 3, o debate será entre os concorrentes à Prefeitura de Brusque: André Vechi (PL), Cedenir Simon (PT), Danilo Visconti (DC) e João Martins (PSD).

Os eventos acontecem ao longo de três dias, com início sempre às 19h30, e serão transmitidos ao vivo no site do jornal (omunicipio.com.br) e no canal no YouTube O Município (youtube.com/omunicipiobru).

O diretor de Jornalismo e Operações do Grupo O Município, Andrei Paloschi, ressalta que esta é uma oportunidade importante para os eleitores das três cidades conhecerem melhor as propostas e posicionamentos dos candidatos antes do pleito. “O jornal reafirma, a cada eleição, o seu papel de dar visibilidade aos candidatos para que os eleitores façam sua escolha de forma consciente”, avalia.

“É um momento histórico, pois o jornal realizará três debates em três dias consecutivos. Em Botuverá e Guabiruba, será o único debate realizado. Isso mostra o empenho do jornal em contribuir com o processo eleitoral”, destaca.

O editor-chefe do jornal O Município, Marcelo Reis, destaca que os momentos são fundamentais para o fortalecimento da democracia. “O jornal tem a responsabilidade de garantir transparência nesse processo, oferecendo uma plataforma imparcial para o diálogo e contribuindo para que a população esteja bem informada neste momento decisivo”, finaliza.

Os debates contam com patrocínio da Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (Acibr), Unifebe, Industrial Irmão Hort e Decorgesso. Juntam-se a eles no debate de Botuverá o Aviamentos Brusque e o Supermercado Lageado. Já o encontro de Guabiruba conta ainda com oferecimento da Guabifios.

Programação de debates

Terça-feira, 1º de outubro

Tema: Candidatos à Prefeitura de Botuverá

Candidatos: Nene (MDB) e Victor (PP)

Horário: 19h30

Transmissão: Ao vivo no portal omunicipio.com.br e no canal do YouTube

Quarta-feira, 2 de outubro

Tema: Candidatos à Prefeitura de Guabiruba

Candidatos: Marquinho Habitzreuter (Podemos), Renata Ferreira (PL) e Zirke (PP)

Horário: 19h30

Transmissão: Ao vivo no portal omunicipio.com.br e no canal do YouTube

Quinta-feira, 3 de outubro

Tema: Candidatos à Prefeitura de Brusque

Candidatos: André Vechi (PL), Cedenir Simon (PT), Danilo Visconti (DC) e João Martins (PSD)

Horário: 19h30

Transmissão: Ao vivo no portal omunicipio.com.br e no canal do YouTube

Assista agora mesmo!

Dance music e passinho agitaram a pista da Danceteria Palmeira nos anos 90: