A tarde do último sábado de setembro foi marcada por um evento repleto de emoções, memórias e reencontros inesquecíveis de ex-alunos da Escola João Boos.

Em uma tranquila chácara situada na rua Holstein, em Guabiruba, o sol de primavera não poderia prever o calor humano que tomaria conta do lugar.

Os organizadores escolheram o cenário que se transformou no palco de um dos momentos mais esperados: o “Encontro dos Gênios e Mestres João Boos 1988/1991”.

Este nome carrega consigo a força dos laços forjados entre os formandos da 8ª série de 1988 e da 3ª série do Ensino Médio de 1991, juntamente com os mestres e diretores que marcaram essa jornada educacional.

*Assista ao vídeo >>

Ex-alunos e o reencontro planejado

O evento, planejado com carinho e expectativa, teve suas raízes plantadas em 2021, quando uma simples conversa reacendeu a vontade de reviver os tempos de escola e compartilhar as lembranças que pareciam há muito tempo guardadas.

A partir dessa semente, os ex-alunos estabeleceram então os primeiros contatos e, logo depois, criaram um grupo de WhatsApp para facilitar o reencontro.

Em setembro daquele ano, o primeiro evento reuniu mais de 60 pessoas entre formandos e professores, iniciando uma série de reencontros que, desde então, tem se repetido anualmente.

Ex-alunos revivem lembranças

Neste ano de 2024, aproximadamente 45 pessoas, incluindo 33 ex-alunos e 11 professores e diretores, se reuniram mais uma vez para uma confraternização que transbordou sentimentos.

Os participantes se reencontraram de forma calorosa, trocando abraços apertados e sorrisos largos.

Conversas extrovertidas preencheram o ar, misturando o presente com as histórias de um passado que nunca foi realmente deixado para trás.

Lágrimas de emoção escorriam de olhos que não conseguiam conter a saudade, e discursos inflamados resgatavam os momentos inesquecíveis que cada um viveu naquela época.

Em cada espaço da chácara, novas histórias emergiam, narradas com detalhes nostálgicos que traziam de volta o som dos corredores da escola, o cheiro das salas de aula e até mesmo os desafios dos exames finais.

Foram momentos de descontração, mas também de profundas reflexões, à medida que se resgatavam as experiências vividas em uma época em que a educação era uma ponte para sonhos e realizações.

Entre um brinde e outro, os antigos alunos, agora adultos, revisitaram suas trajetórias e celebraram o impacto que os professores tiveram em suas vidas.

Memórias eternizadas

O encontro foi uma verdadeira homenagem ao valor da educação e aos laços que ela cria.

Os ex-alunos saudaram os professores, que antes os guiavam com mãos firmes, com reverência e gratidão.

Os discursos, cheios de reconhecimento, homenagearam a diretoria escolar, sempre lembrada por sua liderança.

À medida que a tarde avançava, o clima de nostalgia foi crescendo, e o evento se tornou uma verdadeira cápsula do tempo.

Cada palavra, cada gesto, cada lembrança compartilhada alimentava a certeza de que aquele encontro não era apenas uma celebração do passado, mas um lembrete de que as conexões humanas transcendem o tempo e se renovam com o passar dos anos.

Até o próximo evento

Assim, mais uma vez, o “Encontro dos Gênios e Mestres João Boos 1988/1991” cumpriu seu papel. De fortalecer os laços que a distância nunca foi capaz de romper.

Deixando a certeza de que histórias continuam a ser escritas e novas memórias serão criadas em cada reencontro.

E enquanto os ex-alunos e professores se despediam, ficava a promessa de que, no próximo ano, mais histórias serão trazidas à tona e novos abraços serão trocados.

Assim, se manterá viva a tradição de uma geração que nunca deixou de acreditar na força da amizade e da educação.

Galeria após anúncios

A parceria entre o Blog do Ciro Groh e seus patrocinadores resultou em mais uma matéria cativante.

Conheça cada um desses apoiadores que acreditam neste trabalho. Clique nos banners abaixo e então descubra o que eles têm a oferecer.

Oferecimento:

Leia também:

1. Emoção marca participação de brusquense na 40ª Maratona de Buenos Aires

2. Primavera então floresce no quintal de vó Lela, revelando um encanto de Brusque

Ex-alunos e ex-diretores em fotos

Para encerrar esta pauta com chave de ouro, apresentamos uma galeria de fotos que captura, de maneira emocionante, os momentos vividos no reencontro dos ex-alunos da Escola João Boos.

As imagens, verdadeiras narradoras visuais, falam então mais do que mil palavras.

*Créditos das fotos: Ciro Groh/O Município >>

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

• Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK