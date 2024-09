Candidato a prefeito, Victor quer novos loteamentos para receber indústrias em Botuverá

Victor (PP) concorre ao cargo de prefeito de Botuverá pela coligação Renovação, é Hora de Mudança, formada por PP e PSD. O candidato a vice de Victor é Kaio (PP).

O Município selecionou as propostas que efetivamente contém alguma ação a ser implementada, com base no plano de governo do candidato registrado junto ao TSE. Confira.

Educação

– Criar plano municipal de educação com participação do Conselho Municipal de Educação, em conformidade com os planos estaduais e nacionais da educação, incluindo todas as escolas, inclusive o colégio estadual;

– Revitalizar a estrutura de todas as escolas, principalmente as que demandam ampliação;

– Investir na formação continuada de professores e servidores da educação;

– Realizar investimentos nas quadra poliesportivas de todas as unidades escolares;

– Viabilizar a implantação da educação em turno integral na rede municipal de ensino, com o oferecimento de oficinas de música, teatro, esportes e outras no contraturno;

– Incentivar cursos técnicos para jovens, com incentivo ao primeiro emprego, realizando parcerias com instituições de ensino de outros municípios;

– Estruturar as escolas com materiais e tecnologia, acompanhando as necessidades do mercado de trabalho;

– Instalação de salas multifuncionais, com apoio para crianças e adolescentes com necessidades especiais, contraturno escolar com apoio de psicólogo, fonoaudiólogo, professor habilitado em educação especial, trabalhando em conjunto a Secretaria de Saúde, facilitando as consultas com especialistas nas áreas que envolvam este público, como fonoaudióloga, neurologista infantil, fisioterapeuta e outros;

– Parcerias com a Apae de Brusque, Escola Charlotte de Brusque e a AMA, para atendermos aos alunos que necessitam.

Saúde

– Convênios de saúde;

– Viabilizar a implantação da realização de exames que são feitos em outros municípios na própria unidade de saúde de Botuverá;

– Trazer ao município especialistas nas mais variadas áreas, tais como ortopedia, ginecologia, pediatria e outras, atendendo na unidade de saúde do Centro em dias alternados, com atendimentos periódicos, evitando assim o deslocamento da população para cidades vizinhas. Sabemos que não conseguiremos atingir todas as especialidades, mas haverá o maior número possível;

– Ampliação da unidade básica de saúde com sala de atendimentos variados para realização de pequenas cirurgias e/ou exames;

– Eliminar filas de espera em cirurgias eletivas e exames de alta complexidade, utilizando recursos próprios para agilizar o atendimento;

– Uniformizar o atendimento dentro dos postos de saúde do município, não realizando mais a distinção entre bairros de residência para o atendimento;

– Eliminar o agendamento de consultas para os casos de pronto atendimento (urgência e emergência), permanecendo o agendamento somente para as especialidades e casos que não apresentam urgência imediata.

Esporte

– Viabilizar a criação de uma Fundação Municipal de Esportes;

– Realizar campeonatos escolares nas mais diversas modalidades, tais como atletismo, futebol de salão, voleibol, handebol e outros, tanto na modalidade masculino quanto feminino;

– Auxiliar na regularização jurídica dos clubes e times de futebol que existem no município para que assim possam ser beneficiados com recursos.

Casa Colonial

– Incentivar a criação de uma cooperativa do produtor, utilizando a Casa Colonial como ponto em que os produtores possam vender e legalizar seus produtos;

– Firmar um canal de comunicação, em que a cooperativa tenha acesso direto aos órgãos competentes, em todos os níveis do município, do estado e do país, como vigilância sanitária.

Cultura

– Criação do Concurso do Livro, estimulando a produção literária de estudantes, jovens e adultos, auxiliando na formação de escritores e desenvolvimento dos cidadãos de Botuverá;

– Criação do Festival da Canção, estimulando a participação de crianças, jovens e de outros talentos musicais que existem no município;

– Resgatar as origens da Festa Bergamasca com atrações nacionais e proporcionar oportunidades para talentos locais, aprimorar com shows de humor, exposição de indústrias e comércio do município, dando acessibilidade a todos;

– Criação da Casa da Cultura, com aulas de dança, de instrumentos musicais e outras atividades manuais;

– Construção de um centro de eventos municipal.

Defesa Civil

– Firmar parcerias com universidades e outros para elaboração de uma “sombra de alagamento”, conforme projeção de chuvas e monitoramento em vários pontos;

– Ampliação da unidade do Corpo de Bombeiros em Botuverá, possibilitando que os mesmos possam dar uma rápida resposta às ocorrências no município, tanto na área do pronto-socorro quanto na área incêndios;

– Câmeras de monitoramento de acesso coletivo em vários pontos de marcação nos rios;

– Implantar Câmeras em todos os acessos do município;

– Conselho de meio ambiente municipal, integrando a comunidade, ouvindo e elaborando políticas públicas ambientais de acordo com as necessidades;

– Explanação dos processos de planos de corte e reflorestamento;

– Aquisição de um veículo 4×4 e outros equipamentos, como botes, para acessar e prestar socorro durante catástrofes naturais.

Assistência social

– Mapeamento das famílias carentes do município;

– Reorganizar o encontro dos idosos para que aconteça regularmente com atrações diversificadas, permitindo o intercâmbio inclusive com idosos de outros municípios;

– Cursos de informática básica, avançada e redes sociais aberto a todas as idades;

– Buscar recursos para incentivos do governo federal ao programa casa própria, subsidiada pelo governo;

– Auxiliar nas escrituras e regularização dos loteamentos e terrenos em Botuverá que ainda não possuam o documento;

– Auxiliar na reurbanização da cidade;

– Criação do programa de remédio em casa para idosos e portadores de necessidades especiais;

– Implantar programa de isenção de impostos municipais para idosos e portadores de necessidades especiais;

– Criação de um plano habitacional;

– Isenção de uma cota de IPTU para cada família que possua um aposentado ou um integrante da família portador de necessidades especiais.

Mobilidade e obras

– Estimularemos com a empresa a implantação de uma passarela na Erbs e estudaremos a possível retirada da lombada;

– Melhorar os acessos aos municípios vizinhos;

– Projeto asfáltico nos bairros com a participação da comunidade subsidiada pelo governo, ressaltando que antes de toda e qualquer pavimentação deve ser previamente implantada as estruturas de calçadas água e esgoto;

– Melhorar os pontos de estacionamento central;

– Ampliação e melhoria do sistema de abastecimento de água.

Turismo

– Suporte para cadastramento de pousadas e afins nos sites de maior procura por estadias no país.

Agricultura

– Elaborar programas para distribuição de sementes de milho, feijão e outros;

– Determinação para que a patrulha agrícola atue exclusivamente nas propriedades rurais do município;

– Conceder aos agricultores a manutenção de vias.

Indústria e comércio

– Incentivar novas indústrias que queiram se estabelecer no município, com programas eficazes de incentivos;

– Incentivar criação de loteamentos devidamente regularizados para que possam abrigar a demanda de mão de obra existente no município. Regularizar as escrituras das terras, terrenos e loteamentos, incentivando as construções junto a caixa econômica federal;

– Ampliar o parque industrial.

Crianças e adolescentes

– Em conjunto com o Conselho Tutelar e o Conselho dos Direitos das Crianças e Adolescentes, realizar campanhas de divulgação de direitos e de projetos que envolvem crianças e adolescentes;

– Facilitar o acesso da população ao Conselho Tutelar, por meio de links ou acessos às páginas de internet do município;

– Acesso direto do Conselho Tutelar ao prefeito, podendo assim atender as reivindicações apresentadas em um trabalho conjunto;

– Capacitar e estimular o Conselho Tutelar para que possa atuar em favor das crianças e adolescentes junto às novas tecnologias, combatendo os crimes cibernéticos, financiando e estimulando a realização de palestras em escolas, igrejas e demais setores da sociedade;

– Estruturar fisicamente o Conselho Tutelar com todo o equipamento e material necessário para a boa realização do trabalho.

Servidores públicos

– Reduzir o número de cargos comissionados;

– Realização de concurso público para prover as vagas necessárias, dando oportunidade de igualdade para todos.

