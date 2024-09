Guitarrista da banda Nenhum de Nós fará show em aniversário de bar em Brusque; saiba quando e como garantir ingressos

O guitarrista da banda Nenhum de Nós, Veco Marques, fará um show no Keep Rocking Pub, no Centro de Brusque, em comemoração aos três anos do estabelecimento. A apresentação será na quinta-feira, 10 de outubro, às 20h.

O bar fica localizado na rua Hercílio Luz, número 374, e estará aberto das 18h às 23h. No dia do evento, o estabelecimento não trabalhará com reservas.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo Instagram do Keep Rocking Pub (@keeproclingpub) por R$ 25. Os ingressos são limitados e a capacidade do bar é de 100 pessoas. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp 47 99955-1562.

No palco, além de Veco, também estará Rodrigo Bianchini, Fabeco e Jéfe. Juntos irão tocar clássicos do rock’n’roll, além do repertório do Nenhum de Nós como “Camila Camila”, “Astronauta de Mármore” e “Paz e Amor”.

“O Keep Rocking Pub nasceu para celebrar o rock não apenas uma vez por ano, mas sim o ano todo”, diz o proprietário do local, Jéferson Petermann.

Nenhum de Nós

A banda foi formada em 1986 na capital gaúcha, Porto Alegre. Com 38 anos de carreira, o grupo já ultrapassou a marca de 2300 shows.

Além disso, possui mais de 3,5 milhões de discos vendidos. A formação atual consiste em Thedy Corrêa, Sady Homrich, Carlos Stein e Veco Marques.

Em Brusque, a banda encerrou a terceira edição do Bierfest, Festival da Cerveja Artesanal do Vale, em abril do ano passado.

Assista agora mesmo!

Dance music e passinho agitaram a pista da Danceteria Palmeira nos anos 90: