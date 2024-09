Ao tentar escapar de operação da PM em Itajaí, motociclista pilota na contramão e colide contra mureta na rodovia Antônio Heil

Um motociclista colidiu contra uma mureta na rodovia Antônio Heil após tentar escapar de uma operação da Polícia Militar, ocorrida no sábado, 29, em Itajaí. No momento da abordagem, ele participava de um evento ilegal de manobras com motocicletas na rua Manoel Bernardes, nas proximidades do Centro Regional Elume. A PM se dirigiu ao local após receber denúncias nas redes sociais.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram várias motocicletas, a maioria realizando manobras em apenas uma roda, sem placas e com características alteradas, o que colocava em risco a segurança de pedestres e motoristas.

O motociclista citado, ao perceber a presença policial, tentou fugir em alta velocidade, acessando uma estrada e, posteriormente, a rodovia Antônio Heil na contramão.

Ele percorreu um longo trajeto até colidir contra uma mureta de uma passarela nas proximidades do Sesi. A polícia abordou o motorista, que conduzia uma motocicleta Yamaha Factor, e o levou para a delegacia para os devidos procedimentos.

Durante a operação, parte da equipe policial adentrou uma área de mata e localizou outras motocicletas, também sem placas, que estavam abandonadas e ocultas na vegetação. Todas foram agrupadas para a formalização do registro.

O local já era alvo de diversas denúncias registradas pelos números de emergência 190 e 153, o que motivou a ação policial realizada no sábado. Ao todo, foram necessários dois guinchos para remover as dez motocicletas encontradas na operação. Não foram registradas prisões.

Veja o vídeo

