Policial aposentado morre em acidente de carro na BR-280, em Três Barras

O policial militar aposentado João Valfrido Lins, de 61 anos, morreu em um acidente na BR-280, em Três Barras, no Norte catarinense.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, o acidente aconteceu por volta das 12h, na região de Barra Grande. Foi uma colisão frontal entre um Fiat Uno de Canoinhas e um Ford Fiesta, também de Canoinhas.

Sargento Lins, como era conhecido, era o motorista do Uno. Ele já estava sem sinais vitais quando os bombeiros chegaram ao local, e seu corpo estava encarcerado no carro.

No outro veículo, a condutora, uma mulher de 72 anos, também estava encarcerada. Ela estava consciente e orientada, com sinais vitais estáveis, apresentando suspeita de fraturas e ferimentos em diversas partes do corpo.

A mulher foi extraída do veículo pelo porta-malas, imobilizada em maca rígida e conduzida à Unidade de Pronto Atendimento Municipal de Canoinhas.

O corpo de sargento Lins foi extraído e deixado aos cuidados da Polícia Militar, que permaneceu no local até a chegada da Polícia Científica.

Velório e sepultamento

Segundo a Funerária Mão Amiga e Plano Vida Amiga, o velório de sargento Lins acontece no Centro de Velórios Mão Amiga.

O sepultamento ocorre às 14h desta segunda-feira, 30, no Cemitério Municipal de Canoinhas.

Leia também:

1. Cinco pessoas ficam feridas após acidente na rodovia Antônio Heil, em Brusque

2. Paciente que pedia indenização após se transferir por conta própria para hospital particular de Blumenau perde ação

3. Homem é preso em Blumenau mais de 25 anos depois de homicídio cometido no Rio de Janeiro

4. Policlínica: secretária de Saúde de Brusque detalha funcionamento do espaço após inauguração do PA Santa Terezinha

5. Candidato a prefeito, Victor quer novos loteamentos para receber indústrias em Botuverá

Assista agora mesmo!

Dance music e passinho agitaram a pista da Danceteria Palmeira nos anos 90: