A cidade de Brusque, incluindo as demais localizadas no Vale do Itajaí-Mirim, deve seguir a tendência climática para Santa Catarina no último trimestre de 2024, com alguns períodos registrando chuvas acima da média, devido à influência do La Niña.

As análises do Fórum Climático Catarinense, formado por meteorologistas de diversas instituições de Santa Catarina, indicam que o estado, incluindo Brusque e arredores, deve vivenciar uma grande variação no clima até o fim do ano.

São esperados veranicos, episódios de geada na Serra catarinense e risco de eventos pluviométricos extremos, bem como, risco de estiagens.

La Niña em formação

Embora o fenômeno La Niña esteja prestes a se formar, sua influência em outubro ainda será limitada, sob o Oceano Pacífico seguindo em neutralidade após o El Niño.

Mesmo assim, a primavera costuma trazer um volume elevado de chuvas em outubro, especialmente no Oeste catarinense.

Isso significa que Brusque e região devem sentir, ainda que de maneira menos intensa, os impactos dessa precipitação acima da média.

Com isso, as temperaturas, em outubro, devem se manter dentro do esperado para a estação.

Tendência de La Niña em novembro

Já em novembro, com a confirmação de 70% de chance do La Niña, as chuvas acima da média serão sentidas principalmente no Vale do Itajaí e no Litoral, enquanto o Oeste catarinense deve experimentar uma diminuição nas precipitações.

Para Brusque, isso representa chuvas mais frequentes em novembro, seguidos de períodos de calor.

Diminuição da chuva em dezembro

A partir de dezembro, os especialistas do Fórum Climático indicam que as chuvas tendem a diminuir em volume e frequência.

No entanto, o risco de eventos extremos, como enxurradas e temporais faz parte da projeção, especialmente nas áreas em direção à faixa leste do estado.

De acordo com os meteorologistas, a chuva tende a ser irregular, com períodos secos alternados por temporais de forte intensidade, acompanhados de raios, ventos e granizo.

Portanto, Brusque e região devem se preparar para um trimestre sob variações climáticas intensas.

Os especialistas alertam para a possibilidade de chuvas fortes, calor e estiagem, sempre sob a influência crescente do La Niña, que promete afetar todo o estado, até pelo menos março de 2025.

*Com informações do Fórum Climático Catarinense

O tempo na madrugada

Dando continuidade à edição deste domingo, destacamos agora o monitoramento do tempo registrado na região de Brusque durante a madrugada passada.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas observadas logo após o amanhecer, com cada local identificado em vermelho.

A apuração também evidencia que não houve registro de chuva entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, como indicado em azul.

Fotos dos leitores

Chegou a hora de apresentar as deslumbrantes fotografias enviadas por nossos leitores.

Acompanhe abaixo os cenários então registrados nas primeiras horas da manhã deste domingo, em cada local mencionado nas legendas.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 13

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 14

