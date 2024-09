Passageiro de carro é hospitalizado após mulher errar manobra e causar colisão em Brusque

Por volta de 1h deste domingo, 29, a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) foi acionada para um acidente de trânsito ocorrido na rodovia Pedro Merísio, a SC-486, no quilômetro 32.

De acordo com as informações da PMRv, uma mulher que dirigia um Fiat Stilo com placas de São Jão Batista e estava ao lado da rodovia, no sentido Brusque a Botuverá, tentou fazer uma conversão para acessar a pista no sentido contrário. Porém, neste momento estava passando na via, no mesmo sentido dela, um Fiat Palio, e ocorreu a colisão.

O passageiro do Palio foi conduzido ao Hospital Azambuja. Ele alegava dores no pescoço. A PMRv não conseguiu identificar o motorista do Palio. A motorista do Stilo nada sofreu.

