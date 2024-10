PM dá cinco dicas para aproveitar Fenarreco em segurança

O 18º Batalhão de Polícia Militar (18º BPM) divulgou cinco dicas para aproveitar a 37ª Fenarreco em segurança. De acordo com a prefeitura, a segurança foi reforçada nesta edição da festa, que acontece até dia 20 de outubro no pavilhão Maria Celina Vidotto Imhof, em Brusque.

A PM recomenda que, em caso de emergência, as pessoas liguem para o número 190 ou utilizem o aplicativo PMSC Cidadão. As dicas envolvem atenção ao ingerir bebidas, guardar pertences e estacionamento, além de outras sugestões e lembretes.

“A Polícia Militar está presente no policiamento da Fenarreco. Além do posto de comando instalado ao lado do portão de acesso, conta com um efetivo distribuído de forma estratégica dentro e fora do pavilhão de eventos”, divulgou a PM.

Confira cinco dicas da PM de Brusque

Dica 1: se beber, não dirija

Passe as chaves ao motorista da vez ou utilize um serviço de transporte.

Dica 2: celular e carteira

Não deixe celular ou carteira no bolso traseiro da calça e leve à festa somente itens necessários, como identidade, cartão e celular.

Dica 3: bolsa na frente

Guarde os pertences, como carteira, celular, dinheiro e cartões, em uma bolsa transversal, em frente ao corpo. Caso não seja possível, mantenha os pertences no bolso da frente.

Dica 4: estacionamento

Ao estacionar, não deixe objetos que possam chamar atenção à vista e evite deixar o veículo em ruas pouco iluminadas ou isoladas.

Dica 5: importunação sexual é crime

O crime inclui, por exemplo, beijar alguém contra a vontade, apalpar e tocar sem permissão.

Leia também os destaques da semana:

1. De jogador de futebol a sacerdote: conheça a história do padre de Brusque que viralizou após pular em caixa d’água

2. Conheça a artista de Brusque que encanta com suas taças pintadas à mão

3. Quem são os candidatos a vereador que receberam menos de 100 votos em Brusque

4. Simone Mendes é anunciada como atração principal da 16ª Feijoada do Heinig

5. Família de borracheiro que cuida de animais abandonados no Guarani pede ajuda após problemas de saúde do idoso

Assista agora mesmo!

Na era da disco music, grupo de amigos abriu a Kaputz Discotheque na década de 70: