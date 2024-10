As condições do tempo para este domingo, 13, em Brusque e em todas as cidades situadas no Vale do Itajaí-Mirim, prometem ser favoráveis para quem planeja atividades ao ar livre.

Isso porque a estabilidade climática, que se firmou no sábado, 12, após uma sequência de dias chuvosos, deve continuar ao longo do dia, apesar de algumas variações de nuvens previstas.

O meteorologista Leandro Puchalski divulgou um boletim detalhado, que você pode conferir logo após a foto, contendo as informações complementares no que diz respeito ao tema.

O tempo no domingo

*Boletim: Leandro Puchalski >>

A previsão do tempo para este domingo traz boas notícias para os moradores de Brusque e das demais cidades no Vale do Itajaí-Mirim, especialmente aqueles que planejam atividades ao ar livre.

De acordo com os modelos meteorológicos, o tempo será predominantemente estável, com a presença de sol, porém, sob a presença e variação de nuvens.

O risco de chuva é muito baixo, mas não completamente descartado, havendo a possibilidade de garoa isolada e passageira. Por isso, é sempre prudente estar atento.

As temperaturas devem ser agradáveis ao longo do período, diante de máximas entre 23°C e 26°C, podendo variar um pouco para mais ou para menos, conforme a evolução do clima.

O tempo na próxima semana

Olhando para o início da próxima semana, especialmente entre segunda e terça-feira, um sistema de umidade marítima promete trazer muitas nuvens à região de Brusque, limitando aberturas mais prolongadas de sol.

Além disso, o risco de chuviscos ou chuva fraca e isolada não pode ser descartado, o que exige atenção de quem planeja atividades ao ar livre.

Monitoramento

Vale ressaltar que essas informações se baseiam nas últimas atualizações dos simuladores meteorológicos, que podem ser ajustadas conforme novos dados se tornarem disponíveis.

Por isso, recomendamos acompanhar as previsões de curto prazo para obter informações mais precisas.

*Com informações: Leandro Puchalski/Meteorologista

O tempo na madrugada

Dando continuidade à edição deste domingo, destacamos agora as informações sobre o monitoramento do tempo na região de Brusque durante a madrugada passada.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo ao amanhecer, para cada local mencionado em vermelho.

Além disso, a apuração revela a ausência de chuva no período entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme destacado em azul.

Fotos dos leitores

Por fim, não deixe de conferir as maravilhosas fotos então enviadas pelos nossos leitores.

Cada imagem captura, de forma única, a essência de como a manhã deste domingo começou em cada um dos lugares mencionados nas legendas.

Além disso, aproveite para desfrutar dessas imagens inspiradoras que refletem o clima e a beleza da região.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 12

*Rio do Sul no Alto Vale do Itajaí/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 4

