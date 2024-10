GALERIA – Desfile da 37ª Fenarreco leva milhares de pessoas ao Centro de Brusque; confira fotos

Mesmo com a garoa, milhares de pessoas participaram do desfile da 37ª Fenarreco, em Brusque. A atração, que havia sido adiada de quinta-feira, 10, para este sábado, 12, por conta da chuva, começou às 17h, quando a chuva deu uma trégua.

Foram 63 grupos que cruzaram a Avenida Cônsul Carlos Renaux para celebrar. O percurso seguiu das Casas Bahia em direção à Ponte Estaiada.

Além dos adultos, diversas crianças participaram da atração neste sábado, Dia das Crianças. Entre elas, estava Joaquim, de 5 anos, filho de Gisele Smanioto, moradora do bairro Souza Cruz, que estava acompanhada de Airton Paul, de Blumenau. Eles representaram o Sesi de Brusque.

“Estávamos a mil. Estamos bem felizes por desfilar e dançar. Eu já participei, mas sem o Joaquim. Este é o primeiro desfile dele na Fenarreco, ele diz que é um presente”, conta.

Moradora do bairro Santa Terezinha, Jerusa Schmitt desfilou com os filhos Theo, de 6 anos, Pedro Henrique, de 14, e a mãe, Olga Maria Schmitt. Eles representaram a empresa Zen S.A. “É muito bom. Estava chovendo, mas parou. O Theo participa pela primeira vez, estava nervoso, já é a segunda vez do Pedro. É uma alegria muito grande poder proporcionar isso a eles no Dia das Crianças, junto da família”, comenta.

Outra participante foi Maria Izabel Hoefelmann, que estava com a sobrinha Isis, que completará 3 anos nesta segunda-feira, 14. “A gente veio participar e prestigiar. Não importa se é com chuva ou não, é também o meu primeiro desfile. A Isis conhecerá a Fenarreco neste ano”, completa.

A 37ª Fenarreco segue até 20 de outubro, com uma vasta programação. Os portões abrem diariamente às 11 horas, oferecendo o melhor da gastronomia típica, chope gelado, brincadeiras, parque e diversão. O jornal O Município publicou o tradicional Guia da Fenarreco, com todas as informações e detalhes importantes. Acesse aqui.

Confira mais fotos do Desfile da 37ª Fenarreco:

