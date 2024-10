Simone Mendes é anunciada como atração principal da 16ª Feijoada do Heinig

A cantora sertaneja Simone Mendes foi anunciada como a atração principal da 16ª Feijoada do Heinig, que acontecerá no dia 17 de maio de 2025. O comunicado foi feito pela página do evento no Instagram.

Simone ganhou notoriedade como uma das integrantes da dupla Simone & Simaria, que fez sucesso no sertanejo brasileiro de 2012 a 2022. Atualmente, em um projeto solo, ela se destacou como uma das cinco cantoras mais ouvidas do país em 2023, impulsionada pelo hit “Erro Gostoso”.

Em abril deste ano, a cantora alcançou um feito histórico ao emplacar nove músicas no Top 200 do Spotify, consolidando-se como uma das artistas mais desejadas e ouvidas da América Latina.

Confira o vídeo do anúncio:

