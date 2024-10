Botuverá muda sete de nove vereadores para a próxima legislatura

A Câmara de Botuverá terá uma grande renovação para a próxima legislatura. Dos nove vereadores atuais, apenas dois se reelegeram: Nene Betinelli (MDB) e Maiara (MDB).

Dois dos nove vereadores atuais estiveram na disputa majoritária: Victor (PP) foi eleito prefeito e Alesc Venzon (PL) perdeu a disputa — ele era vice na chapa de Nene (MDB).

Gabriela Merizio (MDB), Marcia Rescaroli (MDB), Valdecir Jose Lamim (MDB) e Vinicius Colombi (MDB) não tentaram a reeleição. Já Valdecir Martinenghi (PP) ficou como terceiro suplente de seu partido.

A nova composição da Câmara botuveraense tem cinco vereadores do MDB — tinha seis — e quatro do PP. O partido do prefeito eleito aumentou sua bancada (eram dois). O PL, que tinha uma cadeira, não conseguiu eleger nenhum representante.

Em 2020, os eleitores botuveraenses promoveram uma renovação similar: apenas três de nove vereadores eleitos em 2016 ganharam um novo mandato.

Vereadores eleitos

1° Odirlei (MDB) – 452 votos

2° Nando (PP) – 313 votos

3° Nene Betinelli (MDB) – 307 votos

4° Maiara (MDB) – 258 votos

5° Toreiro (PP) – 257 votos

6° Alaercio (MDB) – 215 votos

7° Prof Jake (PP) – 203 votos

8° Kaiky Foster (MDB) – 186 votos

9° Genesio Martinenghi (PP) – 183 votos

Leia também:

1. Previsão meteorológica aponta dias instáveis e reforça alerta em Brusque

2. PM aprende carga de mais de 300 caixas de vinhos argentinos contrabandeados na BR-470

3. Saiba como vai funcionar o método de pagamento da 37ª Fenarreco, em Brusque

4. Quase 23 mil brusquenses não foram às urnas nas eleições de 2024

5. Prefeito reeleito de Brusque, André Vechi define concessões de esgoto e transporte público como prioridades do mandato

Assista agora mesmo!

Velho Oeste Bar formou “família” de clientes e foi grande sucesso em Brusque nos anos 2000: