Professor é afastado por suspeita de abuso contra alunas de escola de Blumenau

Nesta semana, um professor da EEB Pedro II, localizado na rua Nereu ramos, no bairro Jardim Blumenau, foi afastado por conta de uma suspeita de abuso contra alunas da instituição.

Conforme o Diário Oficial de Santa Catarina, uma comissão de processo administrativo disciplinar foi instaurada para “apurar conduta do servidor por supostamente assediar e constranger alunas da EEB Pedro II”.

A reportagem de O Município Blumenau entrou em contato com a Secretaria de Educação, que lamentou o ocorrido e ressaltou que o processo contra o professor ocorre em segredo de justiça. Confira a nota:

A Coordenadoria Regional de Educação de Blumenau lamenta o caso ocorrido na EEB Pedro II e já tomou as devidas providências para o afastamento do profissional envolvido, para que todas as informações sejam apuradas. O processo ocorre em segredo de justiça.

A Coordenadoria repudia qualquer tipo de violência ocorrida dentro e fora das escolas estaduais de Santa Catarina.

