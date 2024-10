Zagueiro da base do Brusque fará intercâmbio em clube da Itália

Aos 16 anos, o zagueiro Matheus Bocardi, do Brusque, vai realizar um intercâmbio de três meses no Tre Valli, da Itália.

O jogador está desde 2022 nas categorias de base do Brusque. Disputou o Catarinense Sub-15 e, em 2024, atuou no estadual Sub-17, sendo titular em diversas oportunidades.

O clube, que atua apenas com categorias de base, está localizado em Villanova Mondovì uma comuna localizada na região do Piemonte, perto da fronteira com a França.

“Sempre sonhei em jogar na Europa, me espelho em alguns zagueiros europeus. Ter essa oportunidade aos 16 anos é resultado de muito esforço e dedicação, e agora estou pronto para encarar novos desafios, em um dos maiores centros do futebol mundial”, comenta o zagueiro.

